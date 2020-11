BVB: Håland trifft vierfach, Moukoko bricht Rekord

dpa

Dortmunds Raphaël Guerreiro (l.) jubelt nach seinem Treffer zum 4:1 mit Erling Håland. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Erling Håland, frisch gebackener Gewinner des Golden Boy Awards 2020, führt Borussia Dortmund mit vier Toren zum Auswärtssieg bei Hertha BSC Berlin. Der gerade erst 16-jährige Youssoufa Moukoko stellt einen neuen Rekord für den jüngsten Spieler in der Bundesliga-Geschichte auf.

Mit Rekorddebütant Youssoufa Moukoko hat Borussia Dortmund den Patzer von Bayern München ausgenutzt und sich dank Torgarant Erling Håland bis auf einen Zähler an den Tabellenführer herangeschoben. Im Berliner Olympiastadion gewann der BVB am Samstagabend gegen Hertha BSC die erste Partie mit dem 16 Jahre und einen Tag alten Moukoko mit 5:2 (0:1). Die Toreshow lieferte aber noch nicht Moukoko als nun jüngster Spieler der Bundesliga-Historie, sondern wieder einmal Håland.

>> Youssoufa Moukoko in der weltfussball-Datenbank

Der Norweger wendete mit einem Viererpack (47./49./62. und 79. Minute) die Partie. Auch Raphaël Guerreiro (70.) traf für den BVB. Die Berliner waren durch Matheus Cunha (33.) in Führung gegangen, der Brasilianer traf später auch per Foulelfmeter (79.). Dadurch zog Dortmund an RB Leipzig nach deren 1:1 in Frankfurt vorbei und schlug auch Kapital aus dem 1:1 der Bayern gegen Werder Bremen. Die Hertha verschenkte nach ihren Niederlagen in München und Leipzig auch gegen das dritte Topteam Punktgewinne und hängt im unteren Tabellendrittel fest.

BVB: Håland mit Torgala, Moukoko mit Bundesliga-Rekord

Trotz der Håland-Gala gehörten Moukoko alle Blicke. Einen Tag nach seinem 16. Geburtstag musste der Angreifer zunächst auf der Ersatzbank Platz nehmen. "Geschenke gibt es nicht. Geburtstag war gestern", sagte Trainer Lucien Favre bei "DAZN". Eingemummelt in einer schwarz-gelbe Wolldecke saß der Angreifer zwischen den anderen Ersatzspielern, bevor ihn Favre in der 85. Minute für Håland dann doch auf den Rasen schickte und so zum jüngsten Spieler der Bundesliga-Historie machte.

Jugendliche Sitznachbarn hatte Moukoko zunächst gehabt. Jadon Sancho (20), Jude Bellingham (17) und Giovanni Reyna (18) mussten wegen der Favre-Taktik auch vorerst zuschauen. Mit einem kompakten Mittelfeld um Mahmoud Dahoud und Alex Witsel wollte der BVB-Coach den Berlinern im Zentrum begegnen. Neben Håland stürmten Julian Brandt und Marco Reus. Das Konzept hatte einen Haken. Hertha hielt mit körperlicher Robustheit dagegen und deutete schon früh Gefahr bei schnellen Gegenstößen Gefahr an. Dodi Lukebakio (11.) zielte ein wenig zu hoch.

Håland rackerte viel, wurde von Omar Alderete aber lange kontrolliert. Als sich der Norweger doch durchsetzte, bekam Hertha-Schlussmann Alexander Schwolow (17.) die Fäuste hoch.

Fünf Buden in Halbzeit zwei 💥 Ein hochverdienter Auswärtssieg! 🖤 #BSCBVB pic.twitter.com/xwe3hDPhfB — Borussia Dortmund (@BVB) 21. November 2020

Vergeblich streckte sich BVB-Schlussmann Roman Bürki, als Matheus Cunha aus gut 20 Metern nach einem weiteren schnellen Hertha-Angriff abzog. Der Brasilianer war zu schnell für Mats Hummels im Dortmunder Abwehrzentrum und erzielte sein fünftes Saisontor. Die Führung war verdient für die Berliner. In Gefahr geriet sie in der ersten Halbzeit nur noch, als Håland (45.+2) kurz vor der Torlinie nicht energisch genug gegen Marvin Plattenhardt nachsetzte.

Nach dem Seitenwechel ging dann für die Berliner alles viel zu schnell. Zwei zielstrebige Angriffe, Håland nutzte seine Räume eiskalt und Dortmund lag in Führung. Der BVB bestimmte nun klar das Geschehen. Am Sieg gab es nach dem dritten Håland-Streich keine Zweifel mehr. Guerreiro erhöhte problemlos. Nach dem zwischenzeitlich 2:4 der Berliner durch einen fragwürdigen Foulelfmeter von Cunha (79.), schlug im Gegenzug noch einmal Håland (79.) zu. Dann konnte Moukoko die Bundesliga-Bühne betreten.

Deutsche Bundesliga: Die jüngsten Spieler der Geschichte

1. Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) am 21. November 2020 - 16 Jahre, 1 Tag

2. Nuri Sahin (Borussia Dortmund) am 26. November 2005 - 16 Jahre, 11 Monate, 1 Tag

3. Yann Aurel Bisseck (1. FC Köln) am 26. November 2017 - 16 Jahre, 11 Monate, 28 Tage

4. Flroian Wirtz (Bayer Leverkusen) am 18. Mai 2020 - 17 Jahre, 15 Tage

5. Jürgen Friedl (Eintracht Frankfurt) am 20. März 1976 - 17 Jahre, 26 Tage

6. Ibrahim Tanko (Borussia Dortmund) am 24. September 1994 - 17 Jahre, 1 Monat, 30 Tage

7. Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) am 18. Januar 2020 - 17 Jahre, 2 Monate, 5 Tage

8. Jude Bellingham (Borussia Dortmund) am 19. September 2020 - 17 Jahre, 2 Monate, 21 Tage

9. Josha Vagnoman (Hamburger SV) am 10. März 2018 - 17 Jahre, 2 Monate, 27 Tage

10. Simon Asta (FC Augsburg) am 12. Mai 2018 - 17 Jahre, 3 Monate, 17 Tage

dpa, sid