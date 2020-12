Kalajdžić schießt Stuttgart im DFB-Pokal weiter

APA (dpa)

Stuttgart-Torschütze Saša Kalajdžić

ÖFB-Legionär Saša Kalajdžić erzielt bei Stuttgarts 1:0-Sieg in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg das Goldtor.

Saša Kalajdžić hat den VfB Stuttgart am Mittwoch ins Achtelfinale des deutschen Cups geschossen. Der ÖFB-Teamstürmer erzielte in der 15. Minute das Goldtor zum 1:0-Heimsieg über den SC Freiburg und hält damit bei sechs Toren in 14 Pflichtspieleinsätzen in dieser Saison. Kalajdžić spielte ebenso wie auf der Gegenseite Philipp Lienhart durch.

Auch der VfL Wolfsburg erreichte die Runde der letzten 16. Der Bundesliga-Tabellenvierte besiegte den SV Sandhausen trotz Corona-Sorgen und zahlreicher Ausfälle - unter anderem fehlte der als Kontaktperson in Quarantäne sitzende Xaver Schlager - hochverdient mit 4:0.

Yannick Gerhardt (27.), Wout Weghorst (30., 91. und João Víctor (41.) erzielten die Tore für die in allen Belangen überlegene Mannschaft von Trainer Oliver Glasner, der ÖFB-Teamgoalie Pavao Pervan einmal mehr auf die Bank setzte.

Werder Bremen setzte sich in Hannover mit 3:0 durch, wobei Marco Friedl verletzungsbedingt fehlte. Kein Erfolgserlebnis gab es für die Österreicher Kevin Danso und Christoph Klarer mit Fortuna Düsseldorf. Für das ÖFB-Duo und ihren Klub kam mit einem 2:3 bei RW Essen das Aus.

