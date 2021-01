Erneuter Torwart-Wechsel auf Schalke perfekt

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Christian Gross setzt beim FC Schalke 04 (vorerst) auf Ralf Fährmann

Zum vierten Mal in Folge stand Ralf Fährmann am Wochenende für den FC Schalke 04 in der Bundesliga zwischen den Pfosten. Unter Christian Gross wird der 32 Jahre alte Routinier zumindest vorerst auch offiziell wieder die Nummer eins der Königsblauen sein, wie der Trainer nach der 0:3-Pleite bei Hertha BSC erklärte.

Eigentlich hätte Frederik Rönnow als Nummer eins des FC Schalke in das Jahr 2021 gehen sollen. Das zumindest war der Plan von Ex-Trainer Manuel Baum. Doch dann verletzte sich die Frankfurter Leihgabe und verlor seinen Platz an Ralf Fährmann.

Zwar meldete sich Rönnow vor der Partie gegen die Hertha wieder einsatzbereit, Christian Gross gab aber trotzdem Fährmann den Vorzug. "Ralf hat mehr Erfahrung auf Schalke, er hat mehr Erfahrung als Führungsspieler, er kommuniziert aus meiner Sicht mehr, was in dieser Situation extrem wichtig ist", begründete der neue Coach seine Entscheidung nach dem gründlich misslungenen Jahresauftakt in Berlin.

Eine Einsatzgarantie, bekräftigte Gross, habe die alte, neue Nummer eins deswegen aber nicht. "Das heißt nicht, dass Frederik das in Zukunft nicht auch machen kann", ließ der Schweizer die Hintertür für eine Rückkehr Rönnows offen.

FC Schalke 04: Ralf Fährmann sammelt Argumente für sich

Trotz der Pleite beim Debüt des neuen Übungsleiters sammelte Fährmann im Olympiastadion durchaus Argumente für einen dauerhaften Stammplatz.

Mit mehreren starken Parade verhinderte der erfahrene Schlussmann eine noch höhere Niederlage seiner Mannschaft, bei den Gegentoren war er machtlos.

Im Hinblick auf die Zukunft spricht ebenfalls einiges für Fährmann: Während der gebürtige Chemnitzer auf Schalke einen Vertrag bis Sommer 2023 besitzt, der auch für die 2. Bundesliga gültig ist, wird Rönnow den Revierklub nach der Spielzeit voraussichtlich wieder verlassen. Der 28-Jährige ist lediglich für ein Jahr von Eintracht Frankfurt ausgeliehen.