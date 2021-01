St. Pauli holt österreichischen Tormann

David Davies via www.imago-images.de

Für Dejan Stojanović geht es in Deutschland weiter

Nach Guido Burgstaller nimmt der FC St. Pauli den nächsten österreichischen Fußballer unter Vertrag. Wie der Verein bekannt gibt, wechselt der Vorarlberger Dejan Stojanović leihweise vom Middlesbrough FC in den Norden Deutschlands.

Beim FC St. Pauli rüstet man aus österreichischer Sicht weiter auf. Wie der deutsche Zweitligist bekannt gibt, schließt sich der Vorarlberger Dejan Stojanović den "Kiezkickern" leihweise für ein halbes Jahr an und soll im Abstiegskampf für neue Impulse sorgen. Der 27-Jährige spielt aktuell für den Middlesbrough FC, ist dort aber nicht gesetzt, nachdem er im Sommer kurzzeitig Stammkeeper war.

"Mit Dejan Stojanović konnten wir einen Torhüter verpflichten, der über internationale Erfahrung verfügt und der dem gesamten Defensivverbund mehr Stabilität verleihen soll", so St. Pauli-Sportchef Andreas Bornemann über die Neuverpflichtung.

Auch Cheftrainer Timo Schultz freut sich über den routinierten Keeper: "Dejan war in seiner Karriere mehrfach schon in ähnlichen Situationen, in der wir uns momentan befinden. Zudem war mir wichtig, dass unsere Neuzugänge möglichst keine lange Eingewöhnungszeit benötigen. Da hilft es natürlich, dass sich Dejan als Österreicher direkt mit allen verständigen kann."

Dejan Stojanović blickt der Aufgabe in St. Pauli mit viel Ehrgeiz entgegen: "Ich habe mich sehr über das Interesse des FC St. Pauli gefreut und bin froh, jetzt hier zu sein und der Mannschaft helfen zu können. Es gilt, so schnell wie möglich aus der schwierigen Lage herauszukommen, um die unteren Plätze zu verlassen. Dafür werde ich auf dem Platz alles geben."

Zuvor kickte der geborene Feldkirchner dreieinhalb Jahre beim FC St. Gallen in der Schweiz und brachte es auf 69 Einsätze in der Super League. Auch beim Bologna FC und dem FC Crotone war Stojanovic schon im Einsatz und kommt auch in der italienischen Serie A auf fünf Spiele.

