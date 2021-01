Fortuna im Aufstiegskampf angekommen

Horst Mauelshagen / foto2press via www.imago-image

Fortuna Düsseldorf sammelt weiter fleißig Punkte

Es ist noch nicht so lange her, da musste man "ein bisschen" Fantasie haben, das gibt Klaus Allofs gerne zu. Um daran zu glauben, dass alles gut wird bei Fortuna Düsseldorf, dass der gefallene Traditionsklub gleich wieder um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga spielen kann.

Spätestens seit Montagabend ist das aber auch für fantasielose Menschen ganz gut vorstellbar: Das 2:1 (1:0) gegen Mitabsteiger SC Paderborn war der fünfte Ligasieg in Serie, die Fortuna ist jetzt mittendrin im Rennen um die begehrten Plätze: Rang fünf und nur drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Hamburger SV.

Seit ein paar Wochen, sagt Klubvorstand Allofs im "kicker"-Interview, zahle sich aus, "dass keiner kopflos geworden ist, als es am Anfang holprig lief". Und es lief wirklich ziemlich holprig. Mit dem Ziel Aufstieg gestartet, stolperte die Fortuna neun Spieltage lang durch die Saison, spätestens nach dem 0:5 beim VfL Bochum begann auch der Stuhl von Trainer Uwe Rösler zu wackeln.

"Unser Ziel ist die Bundesliga"

Die Fortuna kam den Abstiegsplätzen nahe, Fach- und Lokalpresse stellten den Coach infrage, der die Spielzeit ja schon mit einer Hypothek begonnen hatte: Im Sommer hatte Rösler den Abstieg aus der ersten Liga nicht verhindert und erhielt dennoch seine Chance. Bis Anfang Dezember sah es so aus, als würde der 52-Jährige diese nicht nutzen.

Der Vorstand um Allofs wollte eine Trainerdiskussion nicht aufkommen lassen, eine ganze Saison im Mittelfeld hätte sich auch Rösler aber wohl nicht erlauben dürfen. "Mit unseren Möglichkeiten", sagt Allofs heute, "müssen wir konkurrenzfähig sein in der 2. Liga. Es gilt, einige Hürden zu überwinden, aber unser Ziel ist die Bundesliga."

"Wir haben selten geglänzt"

Und so schaffte Rösler wohl gerade rechtzeitig den Umschwung. Der personelle Umbruch und viele Verletzte hatten den Saisonstart erschwert, mittlerweile wirkt die Mannschaft aber gefestigt - ohne dabei restlos zu überzeugen. Fünf Siege in Serie, das klingt souveräner als es war.

"Wir haben selten geglänzt", sagt Allofs, zudem schwächte sich die Fortuna über den Saisonverlauf durch verschuldete Elfmeter und Platzverweise immer wieder selbst. Und auch Rösler sieht zwar "viel Potenzial" in seiner Mannschaft, sie sei aber erst "auf dem Weg, eine Spitzenmannschaft" der Liga zu werden.

Die Grundlagen sind nun zumindest gelegt, und gute Nachrichten gibt es obendrauf. Topscorer Kenan Karaman setzte den Gerüchten um einen Winterwechsel ein Ende, "die Fans brauchen sich keine Sorgen machen. Ich will mit der Fortuna den Aufstieg schaffen", sagte er am Montagabend bei Sky.

Allofs sieht die Möglichkeiten in Düsseldorf zudem "längst nicht ausgereizt. Wir haben noch ein paar Pfeile im Köcher." Und die wird die Fortuna brauchen. Das Rennen um den Aufstieg hat gerade erst begonnen.