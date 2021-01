Spiel des Jahrhunderts und keiner darf hin

Barrington Coombs via www.imago-images.de

Schon die Zweitrunden-Partie wurde im TV übertragen

Viel unglücklicher kann ein hundertjähriges Vereinsjubiläum nicht verlaufen, als für den englischen Viertligisten Morecambe FC.

Seit seinem ersten Aufstieg in den Profi-Bereich 2007 spielt der 1920 gegründete Morecambe Football Club in der League Two. Mehrmals wurde letztes Jahr eine große 100er-Feier angesetzt, aber seit Februar dürfen die "Shrimps" nicht mehr vor Publikum spielen.

Rund 100.000 Pfund hätten die Einnahmen gebracht. Bei einem Budget von nicht einmal 3 Mio. Pfund ein nettes Zubrot. Jools Holland (britischer Pianist) wäre der Headliner gewesen. 5.000 hätten in die "Globe Arena" unweit des berühmten Seebads Morecambe rein dürfen. Vor Corona kamen im Schnitt 2.000 Besucher zu den Heimspielen der Shrimps, weniger als bei jedem anderen Profiklub Englands.

Die Trainingseinheiten waren manchmal aber ganz gut besucht, wohl auch weil einige gerne Tyson Fury beim Boxen sehen wollen. Der WBC-Schwergewicht-Weltmeister trainiert nach wie vor in der Globe Arena. 700 Abos haben die Shrimps für diese Saison verkauft. Laut Klubangaben hat bislang kein einziger Fan sein Geld zurück verlangt.

"Wir sind wahrlich keine Millionäre", verrät Morecambe-Kapitän Sam Lavelle der "BBC", "ich glaube, wir haben auch die niedrigsten Gehälter aller Klubs."

Packung an der Stamford Bridge?

Ein finanzieller Segen ist nun die Live-Übertragung der FA-Cup-Partie gegen Chelsea an der Stamford Bridge am Sonntag, wenngleich auch dort keine Fans hinein dürfen. Seit 2003 haben es die Shrimps nicht mehr in die 3. Runde geschafft.

Es wird nicht das erste Saison-Duell Morecambes gegen einen Premier-League-Klub sein. Im September durften sie daheim im League Cup gegen Newcastle United ran. Da kassierten die Shrimps eine 0:7-Packung. Zweimal schlug ein gewisser Joelinton zu.

Die Form würde momentan zumindest passen. Morecambe hat die letzten vier Ligaspiele alle gewonnen, Trainer Derek Adams ist der "Manager of the Month".

red