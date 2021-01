WAC holt Röcher nach Österreich zurück

osnapix / Titgemeyer

Thorsten Röcher verlässt Ingolstadt in Richtung Wolfsberg

Der Wolfsberger AC verstärkt seine Offensive mit dem bisherigen Deutschland-Legionär Thorsten Röcher. Der 29-Jährige kommt vom FC Ingolstadt.

Offensivspieler Thorsten Röcher kehrt nach Österreich zurück. Der vielseitig einsetzbare Linksfuß kommt vom deutschen Drittligisten FC Ingolstadt und unterschreibt beim Wolfsberger AC einen Vertrag bis Sommer 2022, mit Option auf eine weitere Saison.

>> Die Karrierestatistiken von Thorsten Röcher in der weltfussball-Datenbank

"Wir freuen uns riesig, dass der Transfer mit Thorsten geklappt hat. Wir waren schon länger in Verhandlungen mit ihm. Er passt sowohl von seiner Spielweise als auch vom Charakter her perfekt in die Mannschaft", sagte WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer.

Röcher war bereits im Sommer 2018 von Sturm Graz nach Ingolstadt gewechselt, damals kickten die "Schanzer" noch in der 2. Bundesliga. Nach dem Abstieg ein Jahr später wurde Röcher wieder an Sturm verliehen und kehrte vergangenen Sommer nach Ingolstadt zurück.

In der aktuellen Saison kam Röcher lediglich im ersten Pflichtspiel, in der ersten Runde im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf, in der Schlussviertelstunde zum Einsatz. In Wolfsberger will der 29-jährige Offensivmann noch einmal durchstarten.

red