Admira verpflichtet Ex-Bundesliga-Kicker

FC Flyeralarm Admira

Mit Matthias Ostrzolek gewinnt die Admira viel Erfahrung

Bundesligist Admira hat sich mit dem ablösefreien Deutschen Matthias Ostrzolek verstärkt. Der 30-Jährige erhält beim Tabellenletzten vorbehaltlich der sportmedizinischen Tests einen Vertrag bis Sommer 2022, gab der Verein am Sonntag bekannt. Ostrzolek hat 196 Spiele in der ersten deutschen Bundesliga absolviert und war seit seinem Abgang von Zweitligist Hannover 96 im Sommer vereinslos.

>> Die Vereinsstatistik von Matthias Ostrzolek in der weltfussball-Datenbank

Tabellenschlusslicht Admira präsentiert seinen ersten Neuzugang im Jahr 2021. Wie die Südstädter in einer Pressemitteilung bekannt geben, schließt sich der ehemalige deutsche Bundesliga-Spieler Matthias Ostrzolek den Südstädtern an und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2022.

"Alle innerhalb der sportlichen Führung waren sich einig, dass wir links unbedingt handeln mussten. Sowohl defensiv, als auch offensiv benötigen wir mehr Durchschlagskraft. Wir wollten unter allen Umständen einen erfahrenen Spieler und freuen uns daher sehr, dass es uns gelungen ist, Matthias Ostrzolek für unser Projekt gewinnen zu können", begründete Geschäftsführer Sport Franz Wohlfahrt die Verpflichtung des links universell einsetzbaren Routiniers.

Bringt viel Erfahrung mit

Der 30-jährige Matthias Ostrzolek bringt eine Menge an Erfahrung mit, lief bereits für Hannover 96, den Hamburger SV, den FC Augsburg und den VfL Bochum auf und absolvierte bei seinen Stationen rund 196 Spiele in der deutschen Bundesliga sowie 40 Partien in der 2. deutschen Bundesliga. Dazu kommen noch neun Einsätze für das U21-Nationalteam Deutschlands.

Admira-Coach Damir Burić begrüßt den Transfer: "Ich freue mich, dass wir mit Matthias Ostrzolek einen äußerst erfahrenen und qualitativ hochwertigen Spieler verpflichten konnten. Er ist die optimale Lösung in unserer Situation, denn wir benötigen jemanden, der uns sofort weiterhilft."

Auch der Spieler selbst blickt dem neuen Kapitel mit Freude entgegen: "Schön, dass es geklappt hat und ich nun ein Spieler des FC Flyeralarm Admira bin. Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben und kann es kaum erwarten mit den Jungs am Platz zu stehen und Gas zu geben."

apa/red