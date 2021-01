Salzburg vor Verpflichtung von neuem Goalie

via www.imago-images.de

Nico Mantl steht vor einem Wechsel nach Salzburg

Bei Meister Red Bull Salzburg kommt offenbar Bewegung in die Torhüterposition. Einem Bericht der "Bild" zufolge, sichern sich die "Roten Bullen" die Dienste von SpVgg Unterhaching-Tormann Nico Mantl, der noch in diesem Winter in der Mozartstadt unterschreiben soll.

Cican Stanković bekommt offenbar Konkurrenz im Kampf um den Platz im Gehäuse von Red Bull Salzburg. Wie die "Bild" berichtet, steht der amtierende Meister vor der Verpflichtung des 20-jährigen Keepers Nico Mantl von der SpVgg Unterhachung. Beim deutschen Drittligisten ist der Tormann seit vergangener Saison gesetzt und soll für eine Ablösesumme von rund zwei Millionen Euro in die Mozartstadt wechseln.

Bereits über 50 3. Liga-Einsätze

Trotz seines jungen Alters bringt es Nico Mantl bereits auf 54 Einsätze in der 3. Liga Deutschland, stand in der abgelaufenen Spielzeit in 35 Ligaspielen zwischen den Pfosten und hütete auch in dieser Saison in 15 von 17 Ligaspielen den Kasten der aktuellen Tabellenvierzehnten. Dabei macht er mit guten Leistungen auf sich aufmerksam und zog so der Interesse internationaler Klubs auf sich.

Stanković konnte in den letzten Wochen nicht allzu sehr überzeugen und stand schon länger in der Kritik, mit Mantl soll somit neuen Schwung im Kampf um die Position des Stammkeepers bringen. Sollte der Deal zustande kommen, wäre es nach der Edeljuwel Karim Adeyemi bereits der zweite Nachwuchskicker, den die Salzburger aus Unterhaching holen. Zudem steht mit Mergim Berisha ein weiterer bayrischer Kicker in den Reihen der "Roten Bullen".

