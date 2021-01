Draxler erneut bei Hertha BSC gehandelt

nph / Engler via www.imago-images.de

Manager Michael Preetz von Hertha BSC

Die sportliche Talfahrt bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC hält weiter an. Zum Abschluss der Hinrunde setzte es eine blamable 0:3-Pleite gegen die TSG 1899 Hoffenheim, die zuvor selbst drei Pleiten in Folge kassiert hatte.

Die Berliner stecken im unteren Tabellendrittel fest, die Europapokal-Plätze sind nach Ende der ersten Halbserie längst außer Reichweite. Nur den desaströsen Hinrunden-Performances des 1. FSV Mainz 05 und des FC Schalke 04 ist es zu verdanken, dass die Hertha nicht längst Gefahr läuft, auf einen direkten Abstiegsplatz zu fallen.

Dass der Haupstadtklub zur Verstärkung seines offensichtlich nicht ausgewogenen Kaders noch auf dem Wintertransfermarkt tätig wird, ist nicht gesichert. Während Berliner Medien zu Wochenbeginn vermeldeten, dass die Alte Dame mit dem vorhandenen Personal praktisch unverändert in die Rückrunde starten will, lässt ein jüngster Bericht in der "Sport Bild" nun anderes vermuten.

Nach Informationen des Sportmagazins planen die Herthaner um Manager Michael Preetz nämlich sehr wohl noch einige personelle Veränderungen im laufenden Januar. Prominentester Wechselkandidat soll dabei weiterhin Nationalspieler Julian Draxler sein. Der 27-Jährige steht bei Paris Saint-Germain schon länger auf dem Abstellgleis und kommt in der Ligue 1 unter Mauricio Pochettino nur noch als Einwechselspieler zum Zug.

Hertha BSC in der Bundesliga seit drei Spielen ohne Treffer

In den vergangenen Monaten wurde immer wieder über einen Draxler-Transfer nach Berlin spekuliert. Bisher gelten die enormen Gehaltsforderungen des Weltmeisters von 2014 als höchste Hürde, die gegen eine Bundesliga-Rückkehr sprechen.

Realistischer erscheint da schon ein Wechsel von Yannick Gerhardt vom Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg. Der Mittelfeldspieler wird schon länger bei Hertha BSC gehandelt:

Grundsätzlich halten die Hertha-Verantwortlichen WOHL nach einem Flügelspieler und einem zentralen Mittelfeldspieler Ausschau. In diesen Mannschaftsteilen fehlt es dem Tabellen-14. seit Wochen immer deutlicher an Kreativität und Torgefahr. Die Berliner haben in den letzten drei Ligaspielen kein einziges Tor erzielt.