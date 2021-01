Warum Schalke weiter auf Mark Uth setzt

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Mark Uth trägt beim FC Schalke 04 (zu) viel Verantwortung

Ganze vier Trainer waren in der aktuellen Saison schon beim FC Schalke 04 am Ruder. Doch egal ob unter David Wagner, Manuel Baum, Huub Stevens oder Christian Gross, eins bleibt immer gleich: Mark Uth ist bedingungslos gesetzt. Dabei weist der Stürmer eine erstaunlich schwache Torquote auf.

"Er arbeitet hochmotiviert im Training. Er ist ein toller Mensch. Schalke braucht ihn", hob Gross kürzlich die Bedeutung von Mark Uth für den FC Schalke hervor.

Der 29 Jahre alte Angreifer soll den krisengebeutelten Revierklub als Leitwolf aus dem Abstiegskampf führen. Im sportlichen Überlebenskampf wird Uth eine Führungsrolle zuteil.

Dieser wird er auch teilweise gerecht. Gerade neben dem Platz geht Uth als Wortführer voran. Selbst öffentliche Forderungen nach Verstärkungen ("Die Verantwortlichen müssen auf dem Transfermarkt noch tätig werden, wir brauchen Spieler, die uns sofort weiter helfen können") scheut er nicht.

Sein emotionaler Wutausbruch nach der 0:3-Pleite in Berlin am 14. Spieltag verdeutlichte, wie nahe die Schalker Krise Uth geht. "Am liebsten", gestand der 29-Jährige bei "Sky", "würde er in die Kabine gehen und weinen." Und schimpfte weiter: "Wir spielen sehr schlechten Fußball, wir verteidigen schlecht und ich weiß nicht, wie wir so ein Spiel gewinnen wollen."

Der einmalige Nationalspieler macht sich zudem "täglich Gedanken" und hatte sogar schon "schlechte Nächte" wegen der königsblauen Talfahrt, wie er im Interview mit "Schalke-TV" verriet.

Uths ausbaufähige Torquote beim FC Schalke 04

Doch statt diesen Worten Taten auf dem Platz folgen zu lassen, flüchtete sich Uth zuletzt in Durchhalteparolen und forderte "Emotionen, Kampf und Zusammenhalt" von seinem Team. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass der Ex-Hoffenheimer zuletzt nicht immer der Anführer war, den Schalke so dringend benötigt.

Uths Leistungen im Schalke-Dress seit seiner Rückkehr aus Köln lassen Zweifel daran aufkommen, warum die Königsblauen derartige Hoffnungen in den 29-Jährigen setzen.

In insgesamt 50 Spielspielen für die Knappen netzte Uth nur sechs Mal ein. Hinzu kommen ebenso viele Vorlagen. Eine durchaus ausbaufähige Quote.

In der aktuellen Bundesliga-Saison konnte Uth gerade einmal drei Scorerpunkte (zwei Tore, eine Vorlage) beisteuern. Dabei stand der Stürmer insgesamt 987 Minuten auf dem Platz. Nur jedes sechste Spiel ein Tor, das ist definitiv zu wenig für seine Ansprüche und die des Klubs.

Die traurige Wahrheit: Dennoch ist Uth hinter Amine Harit (5) und Matthew Hoppe (4) drittbester Scorer auf Schalke.

Dass er durchaus für Torgefahr sorgen kann, stellte er einst bei der TSG Hoffenheim und beim 1. FC Köln unter Beweis. Für die Kraichgauer traf er in 86 Spielen 33 Mal (15 Vorlagen), für den Domstadtklub in 15 Partien fünf Mal (sechs Vorlagen).

In Gelsenkirchen offenbart Uth dagegen eine eklatante Abschlussschwäche. Ganze 22 Mal zimmerte er den Ball schon aufs Tor - nur zwei Mal mit Erfolg. Auch eine Passquote von 84,39 Prozent und eine Zweikampfquote von 43,29 Prozent lassen Spielraum nach oben.

Seine Laufleistung (im Schnitt 9,62 Kilometer pro Spiel) kann sich immerhin sehen lassen. Ein Indiz dafür, dass zumindest die Einstellung stimmt.

Sorgt Huntelaar für Entlastung bei Uth?

Grund für Uths Ladehemmungen könnte der enorme Druck sein, der auf dem Linksfuß lastet. Er ist nicht nur auf dem Platz gefordert, sondern auch ein gefragter Interview-Partner. "Gerade nach einer Niederlage will ich erst in die Kabine und mal durchschnaufen", gab er zu: "Aber es muss gemacht werden."

Uth vermutet, dass er so oft angefragt wird, weil er "ein erfahrener Bundesligaspieler" ist und es wohl besser sei, "jemanden, der ein bisschen Erfahrung hat, dort hinzustellen".

Auch Trainer Gross deutete zuletzt an, dass auf den Schultern einiger Akteure zu große Last liegen könnte. "Gewissen Spielern muss man sicherlich den Druck nehmen", so der 66-Jährige.

Abhilfe soll fortan Klaas-Jan Huntelaar schaffen. Der Niederländer kehrt von Ajax Amsterdam nach Gelsenkirchen zurück und soll das Offensiv-Spiel der Schalker neu beleben.

Der Routinier könnte Uth sowohl auf dem Spielfeld als Goalgetter als auch neben dem Platz als Leitwolf entlasten.

Lissy Beckonert