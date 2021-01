Zimmer über Lauterns Krise: "Sind keine schlechte Mannschaft"

pmk via www.imago-images.de

Jean Zimmer verstärkt den 1. FC Kaiserslautern im Abstiegskampf der 3. Liga

Einst feierte Jean Zimmer beim 1. FC Kaiserslautern sein Profidebüt. Nach Engagements beim VfB Stuttgart und Fortuna Düsseldorf kehrte der Außenverteidiger im Januar auf Leihbasis zu seinem Heimatverein zurück. Nun hat Zimmer diesen durchaus überraschenden Wechsel erläutert.

"Ich habe bewusst diesen Schritt zurück gemacht, um den Verein zu helfen. Ich war mir bewusst, worauf ich verzichte, aber ich wollte dem Klub in gewisser Weise auch etwas zurückgeben", erklärte der 27-Jährige gegenüber dem "kicker".

Anstatt mit Düsseldorf um die Rückkehr in die Bundesliga zu spielen, kämpft Zimmer mit dem kriselnden 1. FC Kaiserslautern aktuell gegen den Abstieg in die Regionalliga.

"Ich werde alles, was ich an Erfahrungen gesammelt habe, einbringen und alle Werte mitbringen, die ich immer schon auf den Platz getragen habe. Ich will versuchen, den Jungs wieder Sicherheit zu geben", sagte der Führungsspieler: "Wir sind keine schlechte Mannschaft. Jeder spielt hier, weil er etwas gut kann."

In seinem ersten Spiel nach seiner Rückkehr zum 1. FC Kaiserslautern stand Zimmer gleich in der Startelf. Dennoch kamen die Pfälzer gegen den SC Verl nicht über ein 1:1 hinaus.

Bleibt Jean Zimmer beim 1. FC Kaiserslautern?

"Es sind häufig nur Kleinigkeiten. Wenn wir in Verl das 2:0 machen, gewinnen wir das Spiel wohl. Die Chancen dazu waren da. Wie der Ausgleichstreffer dann zustande kommt, ist sehr ärgerlich. Auch da waren es Kleinigkeiten, aber jeder von uns war letztlich den entscheidenden Tick zu spät", blickte der Neuzugang auf die Partie zurück.

Mit 20 Punkten rangiert der 1. FC Kaiserslautern derzeit auf dem 17. Platz. Somit muss der Traditionsklub um den Verbleib in der 3. Liga bangen.

Zimmer lässt seine Zukunft derweil offen: "Dass ich nicht dauerhaft in der 3. Liga spielen möchte, dürfte klar sein. Aber ich habe mir wirklich noch keine Gedanken über den Sommer gemach." Der 1. FC Kaiserslautern besitzt eine Kaufoption für den "verlorenen Sohn".