Holt die SV Ried einen verlorenen Sohn zurück?

Daniel Hambury via www.imago-images.de

Kehrt Atdhe Nuhiu ins Innviertel zurück?

Die SV Ried ist auf der Suche nach Verstärkung für das Sturmzentrum offenbar auf einen alten Bundesliga-Bekannten gestoßen. Wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichten, beschäftigt man sich im Innviertel mit der Rückkehr von Routinier Atdhe Nuhiu, der bereits von 2009 bis 2010 bei den Riedern aktiv war.

>> Die Vereinsstatistik von Atdhe Nuhiu in der weltfussball-Datenbank

Holt die SV Ried einen alten Bekannten wieder zurück ins Innviertel? Laut Informationen der "Oberösterreichischen Nachrichten" beschäftigt man sich auf der Suche nach der Verstärkung für den Angriff mit einer Rückkehr von Routinier Atdhe Nuhiu, der bereits von Sommer 2009 bis Sommer 2010 in 27 Bundesligaspielen sechs Tore für die Rieder erzielte, ehe es ihn zum SK Rapid Wien weiterzog.

Nach sieben Jahren in England bei Zweitligist Sheffield Wednesday, folgte im Sommer der ablösefreie Wechsel nach Zypern zu APOEL Nikosia, wo er aber in 13 Ligaeinsätzen noch ohne Torerfolg blieb und lediglich einmal in der Europa League-Qualifikation anschreiben konnte. Angeblich spielt er in den Plänen des Klubs keine Rolle mehr, bei einem Wechsel würde man ihm daher keine Steine in den Weg legen.

Bitter! Unsere #Wikinger müssen sich gegen den FK Austria Wien mit 0:1 geschlagen geben. pic.twitter.com/o7Z8YQv6EM — SV Ried 1912 (@svried1912) 23. Januar 2021

Stemmbar wäre der Deal für die SV Ried aber nur dann, wenn der zypriotische Klub weiter den Großteil von Nuhius Gehalts bezahlen würde. Dann wäre eine Rückkehr des 19-fachen kosovarischen Teamstürmers durchaus eine Möglichkeit. Mit einer Erfahrung von 107 Bundesligaspielen sowie zehn ÖFB-Cup-Einsätzen würde der 31-Jährige den Riedern im Abstiegskampf mit Sicherheit weiterhelfen.

red