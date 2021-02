Favre aus dem Rennen? Sampaoli in Marseille gehandelt

Joachim Bywaletz via www.imago-images.de

Ex-BVB-Trainer Lucien Favre ist bei Olympique Marseille im Gespräch

Ex-BVB-Trainer Lucien Favre steht womöglich doch nicht vor einer schnellen Rückkehr ins Profigeschäft. Wenige Wochen nach seinem Aus in Dortmund wurde der Schweizer bei Olympique Marseille gehandelt.

Nach 937 Tagen beendete der BVB am 13. Dezember 2020 das Kapitel Lucien Favre. Seit dem hat sich der Schweizer weder in der Öffentlichkeit gezeigt noch geäußert. Ein Thema blieb der 63-Jährige zuletzt aber dennoch - und zwar in der französischen Ligue 1.

Der TV-Sender "Téléfoot" behauptete, dass Favre einer der Favoriten auf das Traineramt bei Olympique Marseille sei. Als der Portugiese André Villas-Boas nach einer kuriosen Pressekonferenz seinen Job verlor, nahmen die Spekulationen zusätzlich Fahrt auf.

Ob Marseille bereits Kontakt zu Favre aufgenommen hatte, war jedoch nicht bekannt. Zudem hieß es, dass Favre erst ab der kommenden Saison zur Verfügung stehe.

Sampaoli und Sarri in Marseille gehandelt

Laut "ESPN Brasil" soll inzwischen Jorge Sampaoli in den Fokus der OM-Verantwortlichen gerückt sein. Der frühere argentinische Nationaltrainer arbeitet aktuell bei Atlético Mineiro und steht dort noch bis Ende 2021 unter Vertrag.

Auch Maurizio Sarri wird in Marseille gehandelt, soll dem Klub inzwischen aber abgesagt haben. Sarri war im August 2020 bei Juventus Turin entlassen worden.

Für Favre wäre ein Wechsel in die Ligue 1 so etwas wie die Rückkehr in die alte Heimat. Vor seinem Engagement in Dortmund war der 63-Jährige in Nizza tätig - und das überaus erfolgreich.

Mit den Südfranzosen erreichte der Schweizer in seiner ersten Saison sensationell Platz drei. In seinem zweiten Jahr führte er die Mannschaft, in der damals unter anderem Gladbach-Torjäger Alassane Pléa und der Ex-Bayer Dante spielten, immerhin noch auf Rang acht. Anschließend trat er seinen Job beim BVB an.