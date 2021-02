Giuseppe Maffia via www.imago-images.de

Moritz Bauer kehrt nach Russland zurück

Nach Kevin Wimmer verlässt mit Moritz Bauer auch der zweite ÖFB-Kicker leihweise den englischen Zweitligisten Stoke City und schließt sich bis Saisonende dem russischen Klub FK Ufa an. Nach seinem Aufenthalt bei Rubin Kazan, ist es bereits die zweite Station in Russland für den 29-jährigen Defensivspieler.

Stoke City gibt auch seinen zweiten ÖFB-Kicker leihweise ab. Nach Kevin Wimmer, den es vor wenigen Tagen nach Deutschland zum Karlsruher SC zog, streicht nun auch Moritz Bauer seine Segel und wechselt zurück nach Russland, wo er sich leihweise bis Saisonende dem Erstligisten FK Ufa anschließt. Nach seiner Zeit bei Rubin Kazan von Sommer 2016 bis Jänner 2018, ist es bereits der zweite Aufenthalt für den 29-jährigen Rechtsverteidiger in Russland.

Erster Russland-Aufenthalt erfolgreich

Damals verlief sein Abenteuer sehr erfolgreich, er war bei Rubin Kazan meist gesetzt und brachte es in eineinhalb-Jahren auf 37 Einsätze in der russischen Premier Liga, wo ihm vier Assists gelangen. Bei Stoke City steht Bauer noch bis Sommer 2023 unter Vertrag, wurde aber schon lange nicht mehr für das Profiteam berücksichtigt und stand in der laufenden Saison lediglich in fünf Partien für die zweite Mannschaft am Platz, wo er aber starke drei Tore beisteuern konnte.

Мориц Бауэр, добро пожаловать в ФК «Уфа»!



ФК «Уфа» и английский «Сток Сити» договорились об аренде австрийско-швейцарского защитника Морица Бауэра.



Футбольный клуб «Уфа» рад приветствовать Морица в нашей команде, желаем больших успехов и много побед! pic.twitter.com/1ftFqhpOQq — ФК УФА (@UfaFc) 5. Februar 2021

Der sechsfache-ÖFB-Nationalspieler trifft in beim Tabellenletzten der russischen Premier Liga auf Trainer Rashid Rakhimov, den man noch als Aktiven aus seiner Zeit bei der Austria, der Admira und der SV Ried kennt. Vielleicht schafft er es ja, Moritz Bauer wieder zurück in Form zu bringen.

red