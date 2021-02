Stimmen: "Meine Mannschaft hat Historisches geschafft"

via www.imago-images.de

Hansi Flick holte mit seinen Bayern den sechsten Titel

Mit einem recht unspektakulären 1:0-Sieg im Endspiel gegen die UANL Tigres aus Mexiko hat sich der FC Bayern München den Gewinn der Klub-Weltmeisterschaft gesichert. Die Protagonisten des neuen "Sextuple"-Siegers freuten sich ausgelassen über den Finalsieg. Die Stimmen zum Spiel:

Hansi Flick (Trainer Bayern München): "Glückwunsch an meine Mannschaft, sie hat etwas Historisches geschafft mit dem sechsten Titel. Das ist auch für den erfolgreichen FC Bayern die beste Saison. In den letzten Tagen war viel Unruhe da, trotzdem hat sie herausragend gespielt. Wir sind alle sehr, sehr stolz auf die Mannschaft. Es ist herausragend, was sie geleistet hat. Diese Mannschaft hat eine wahnsinnige Mentalität. Ich bin begeistert über die Art und Weise, auch wie wir das Spiel hier und heute über die Bühne gebracht haben. Riesenrespekt und Riesenkompliment an alle, die mit dabei waren."

Robert Lewandowski (Bayern München): "Wir wollten heute einfach gewinnen! Das Sixpack ist etwas Besonderes, eine große Geschichte - nicht nur für Bayern München, für den ganzen Fußball. Wie wir gespielt haben, das bleibt lange, lange Zeit."

Joshua Kimmich (Bayern München): "Für Thomas (Müller, d.Red.) war es bitter, dass er nicht dabei war. Wir haben das Ding auch für ihn geholt und alle anderen, die bei uns nicht dabei sein konnten."