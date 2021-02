Glasner vor Gladbach: "Nichts zu verlieren"

APA (AFP)

Wolfsburg-Coach Oliver Glasner hat "nichts zu verlieren"

Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner nimmt vor dem Schlager gegen Borussia Mönchengladbach Druck von seinen Spielern.

Trainer Oliver Glasner sieht für seine Wolfsburger durch den aktuellen Champions-League-Platz in der deutschen Bundesliga keinen besonderen Druck. "Wir haben überhaupt nichts zu verlieren, wir können nur drei Punkte gewinnen in jedem Spiel", sagte der Oberösterreicher vor dem Duell seines Teams mit Europacup-Konkurrent Borussia Mönchengladbach am Sonntag. Wolfsburg ist vor der 21. Runde Dritter und hat sechs Punkte Vorsprung auf die siebentplatzierte Borussia.

>> Liveticker: VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach

In der täglichen Arbeit spiele das Thema Königsklasse für ihn keine so große Rolle: "Es ist nicht so, dass wir die Rechenmaschinen anwerfen und uns ausrechnen, was wir brauchen, um in die Champions League zu kommen", sagte der Coach der Österreicher Xaver Schlager und Pavao Pervan am Freitag.

Gladbach-Coach Marco Rose peilt so wie seine Austro-Legionäre Stefan Lainer, Valentino Lazaro und Hannes Wolf eine Woche nach der Niederlage gegen Köln wieder einen Dreier an. Und er verteidigte angesichts des anstehenden Programms mit den Spielen in Liga, Champions League und Cup seine Personalrochaden. "Wenn wir nicht genau aufpassen, dass wir zu viele Spieler verlieren oder nicht die nötige Frische haben, dann bekommen wir hier ein ganz neues Thema", sagte der Ex-Salzburg-Trainer.

Die Gerüchte um seine Zukunft wollt er nicht weiter kommentieren. "Es gibt nichts Neues", meinte Rose, der immer wieder mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wird.

apa