Nagelsmann kritisiert Angelino für pikanten Tweet

Leipzigs Angelino hatte besser nicht auf "senden" gedrückt

Julian Nagelsmann hat eine Aufarbeitung mit Angeliño nach dessen kurzzeitigem Dementi einer Mitteilung von RB Leipzig über eine Verletzung angekündigt. Allzu böse wollte der Coach des sächsischen Fußball-Bundesligisten aber nicht mit dem 24 Jahre alten Spanier sein.

"Natürlich werden wir das mit ihm besprechen. Dass das vielleicht nicht das Cleverste ist, ist natürlich auch klar", sagte Nagelsmann nach dem 3:2-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach bei "Sky".

"Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass ich ihn für solche Aktionen auch extrem mag, weil er einfach immer spielen will. Er ist so emotional. Es nervt ihn, dass er ein Spiel aussetzen muss oder vielleicht noch eins, das wissen wir jetzt noch nicht", so Nagelsmann.

Leipzig hatte vor der Partie am Samstag getwittert, dass Angeliño mit "leichten muskulären Problemen" ausfalle. Darauf reagierte der Profi und antwortete via Twitter, dass es kein Muskelproblem gebe und er fit sei. Wenig später war diese Wortmeldung wieder gelöscht.

"Da wird er sicherlich nochmal drüber nachdenken, das hat er jetzt, glaub' ich auch, in dem er es gelöscht hat. Da gibt es cleverere Lösungen", sagte Nagelsmann.