Salzburg verleiht Diarra nach New York

GEPA pictures/ Manfred Binder

Youba Diarra zieht es in den "Big Apple"

Tabellenführer Red Bull Salzburg verleiht nach Carlos Coronel den nächsten Edelreservisten nach New York. Mittelfeldspieler Youba Diarra schließt sich leihweise bis Jahresende den New York Red Bulls an und wird somit künftig unter Gerhard Struber auflaufen.

>> Die Vereinsstatistik von Youba Diarra

Nach Carlos Coronel verlässt auch Youba Diarra leihweise Tabellenführer Red Bull Salzburg und wird sich ebenfalls dem Partnerklub aus New York anschließen. Bei den New York Red Bulls unterschreibt der 22-jährige Mittelfeldspieler aus Mali einen Leihvertrag bis Ende 2021.

OFFIZIELL: Youba #Diarra wechselt nach New York und unterschreibt bei den @NewYorkRedBulls einen Leihvertrag bis zum Ende des Jahres 2021.

Alles Gute, Youba! pic.twitter.com/iNAI9OPMgz — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 1. März 2021

Diarra steht seit Jänner 2018 bei Salzburg unter Vertrag und wurde seitdem bisher an den SC Wiener Neustadt, den TSV Hartberg und in der vergangenen Saison nach Deutschland an den FC St. Pauli verliehen. Für das Profiteam von Red Bull Salzburg reichte es noch zu keinem Einsatz. Nach einem Kreuzbandriss stand der Mittelfeldspieler zuletzt wieder im Aufbautraining und soll in New York nun wichtige Spielpraxis sammeln.

red