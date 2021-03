Watzke vor Bayern-Gipfel: "Etwas Zählbares mitnehmen"

Maik Hölter/TEAM2 via www.imago-images.de

Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer des BVB

Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, hat mit Genugtuung auf den jüngsten Positiv-Trend seines Klubs in allen drei Wettbewerben reagiert. Die jüngsten vier Pflichtspielsiege in Folge "sind kein Zufall", wie der BVB-Macher betonte.

Im Gespräch mit der "Bild" führte der 61-Jährige aus: "Wir sehen seit einiger Zeit schon große Fortschritte der Mannschaft in jedem Training. Als wir das vor ein paar Wochen im Umfeld einiger nicht so überzeugender Ergebnisse gesagt haben, sind wir noch belächelt worden."

Umso größer sei nun die Freude darüber, dass die Dortmunder Borussia in der Bundesliga wieder voll im Rennen um die Champions-League-Plätze dabei ist und in den laufenden zwei Pokalwettbewerben noch alle Trümpfe in der Hand hält.

"Wenn einer fachlich so gut arbeitet wie Edin und zudem so hart, dann wird er auch irgendwann belohnt", lobte Watzke vor allem die Arbeit des Dortmunder Interimstrainers Terzic, der im Sommer wieder ins zweite Glied rücken wird und von Marco Rose als Chefcoach bei den Schwarz-Gelben beerbt wird.

Vor Gipfel beim FC Bayern: "Müssen jetzt dranbleiben"

Über den künftigen Linienchef der Westfalen wollte sich Watzke derweil auch auf Nachfrage nicht weiter äußern. Zu viele Schlagzeilen wurden dem Sauerländer durch die Rose-Verpflichtung wohl schon produziert. "Über Marco Rose werden wir uns äußern, wenn er bei uns ist", meinte er schmallippig.

Vor dem Gipfeltreffen am Samstagabend beim FC Bayern München betonte der BVB-Geschäftsführer, dass mit dem frisch getankten Selbstvertrauen auch beim Rekordmeister auf Sieg gespielt wird: "Wir sind auf einem guten Weg und ich bin zuversichtlich, dass wir unser Saisonziel auch erreichen. Aber wir müssen jetzt dranbleiben und zusehen, dass wir auch in München etwas Zählbares mitnehmen."