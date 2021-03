Streich vor RB-Duell begeistert von Leipziger Fußball

Revierfoto via www.imago-images.de

Christian Streich trifft mit Freiburg auf Leipzig

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg hat RB Leipzig vor dem Duell in der Fußball-Bundesliga mit Lob überhäuft.

Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gehöre für ihn "zum Besten, was Deutschland an fußballerischer Qualität zu bieten hat", sagte Streich vor dem Heimspiel am Samstag (15:30 Uhr). Er könne sich auch "gut vorstellen", dass die derzeit zweitplatzierten Leipziger bis zum Ende der Saison mit Bayern München um die Meisterschaft kämpfen.

Dass der Sport-Club ebenfalls eine starke Saison spielt und auf Rang acht in Reichweite der Europacup-Plätze liegt, spielt für Streich am Samstag keine Rolle. "Es ist mehr Leichtigkeit da", sagte der 55-Jährige: "Leichtigkeit tut gut und ist wichtig, ist aber nur ein kleiner Teil, vielleicht zehn Prozent. Nur mit Leichtigkeit hat man keine Chance gegen Leipzig."

#Streich über die Tatsache, dasss der #SCF die letzten drei Heimspiele gegen Leipzig gewonnen hat: "Kann man nicht erklären. Das ist wunderbar - aber leider Vergangenheit." pic.twitter.com/kbkRa2UOGU — SC Freiburg (@scfreiburg) 4. März 2021

Im Breisgau sind die Sachsen aber ein gern gesehener Gast. Dass Freiburg die vergangenen drei Heimspiele gegen RB gewinnen konnte, "kann man nicht erklären. Das ist wunderbar - aber leider Vergangenheit", sagte Streich.

Wieder zur Verfügung steht ihm Verteidiger Philipp Lienhart, der am Sonntag beim 2:1 bei Bayer Leverkusen nach einem Kopftreffer zur Halbzeit ausgewechselt worden war. Auch Changhoon Kwon ist nach seiner Verletzung am Wadenbein wieder im Mannschaftstraining, ein Einsatz gegen Leipzig sei laut Streich aber unwahrscheinlich. Zudem leidet Yannik Keitel an Adduktorenproblemen.