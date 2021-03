Wiener Derby endet mit einer Nullnummer

GEPA pictures/ Michael Meindl

Austria und Rapid trennten sich 0:0

Rapid macht aus der Überlegenheit im 332. Wiener Derby nichts Zählbares, für die Austria rückt die Teilnahme an der Meistergruppe nach dem 0:0 weiter in die Ferne.

Das 332. Wiener Derby hat am Sonntag mit einem 0:0 geendet. Die Nullnummer in einem weitgehend ereignisarmen Spiel in der Generali-Arena schadet der Austria mehr als Rapid - die "Veilchen" liegen zwei Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs als Tabellenachter drei Punkte hinter Platz sechs. Die Teilnahme an der Meistergruppe ist damit in weite Ferne gerückt.

Von einem dringend benötigten Sieg war die Austria noch weiter weg als der Zweite Rapid, dessen Rückstand auf Salzburg auf fünf Zähler anwuchs. Die Hütteldorfer hatten nämlich in der zweiten Hälfte die deutlich besseren Chancen.

FT' Punkteteilung im 332. Wiener Derby: Patrick Pentz hält die Null fest, ein Punkt bleibt in Favoriten.

Die ersten 45 Minute waren vor allem von Zweikämpfen, hohen Bällen und technischen Unzulänglichkeiten auf beiden Seiten geprägt. Aktionen über mehrere Stationen hatten Seltenheitswert, zwingende Torgelegenheiten gab es nicht. Bei der Austria stürmte Marco Djuricin aufgrund der Sprunggelenksverletzung von Benedikt Pichler erstmals von Beginn an, der Ex-Teamspieler prüfte Rapid-Schlussmann Richard Strebinger mit einem zu zentral angetragenen Schuss (23.). In der 39. Minute verzog Manprit Sarkaria vom Sechzehner.

Rapid hatte vor der Pause einen Versuch von Ercan Kara zu bieten, der Austria-Goalie Patrick Pentz Probleme bereitete (34.). Wenige Sekunden später verfehlte Taxiarchis Fountas von außerhalb des Strafraums das Ziel.

Rapid nach Wiederanpfiff besser, aber ohne Effizienz

Nach dem Seitenwechsel legte Rapid einen Gang zu. Der erstmals seit Mitte Dezember von Beginn an aufgebotene Yusuf Demir fand in Pentz seinen Meister (49.), Kara zielte freistehend vom Fünfereck am langen Kreuzeck vorbei (52.) und schoss nach einem Missverständnis zwischen Pentz und Christoph Schösswendter knapp am langen Eck vorbei (60.).

Danach ließ der Druck von Rapid wieder nach, die Austria konnte sich befreien, wurde aber selbst nicht gefährlich. Ein vielversprechender Angriff gelang in der 73. Minute, doch Djuricin vertändelte aus spitzem Winkel einen möglichen Pass zu einer hochkarätigen Einschussmöglichkeit.

Bei Rapid wurde die Schlussoffensive mit einem Fehlschuss von Fountas aus kurzer Distanz eingeläutet (80.), die große Chance auf den Sieg folgte in der 90. Minute: Zunächst landete ein Kopfball von Christoph Knasmüllner an der Latte, den abspringenden Ball köpfelte Kara auf den Fuß des stark reagierenden Pentz.

Damit endete auch das zweite - und wohl letzte - Derby in dieser Saison mit einem Unentschieden. Im vergangenen November hatte man sich in der Allianz Arena mit einem 1:1 getrennt.

