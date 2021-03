Vorzeitiger Gladbach-Abschied? Rose spricht Klartext

Revierfoto via www.imago-images.de

Marco Rose steht mit Gladbach unter Druck

Bei Borussia Mönchengladbach läuft es nach dem angekündigten BVB-Wechsel von Trainer Marco Rose weiterhin nicht mehr rund. Mittlerweile warten die Fohlen seit sieben Pflichtspielen auf einen Sieg. Laut Lothar Matthäus wächst innerhalb des Teams der Unmut.

"Ich weiß, dass in der Mannschaft einige Spieler nicht mehr voll hinter dem Trainer stehen", verriet der TV-Experte am Sonntagmittag bei "Sky". Am Tag zuvor unterlag Gladbach mit 0:1 gegen Bayer Leverkusen.

Im Sommer 2019 wechselte Rose aus Salzburg an den Niederrhein und führte die Borussia sofort in die Champions League. Doch spätestens nach zwei Jahren trennen sich die Wege zwischen Rose und Gladbach, schließlich wechselt der 44-Jährige zur kommenden Saison zum BVB.

"Rose hat immer davon gesprochen, etwas Großes aufzubauen und jetzt geht er", sagte Matthäus über das angebliche Unverständnis der Mannschaft.

Öffentlich stellten sich die Gladbach zuletzt hinter Rose. "Der Trainer und Max (Eberl, Anm. Red.) haben die Entscheidung der Mannschaft professionell erklärt und das Team hat es durchweg professionell aufgenommen", erklärte Rechtsaußen Jonas Hofmann erst vor wenigen Tagen gegenüber den "Ruhr Nachrichten" mit Blick auf Roses Entscheidung.

Rose schließt Gladbach-Rücktritt aus

Manager Max Eberl stärkte dem Gladbach-Coach ebenfalls den Rücken. Zwar sprach der 47-Jährige nach der jüngsten Niederlage gegen Bayer Leverkusen von einem "komplizierten Tag", erneuerte im Gegenzug aber sein Bekenntnis zu Rose.

Mönchengladbachs scheidender Trainer sprach hinsichtlich der anhaltenden Negativserie von einer "herausfordernden Situation". Ein Rücktritt ist für Rose jedoch keine Option. "Das ist kein Thema für mich", so der gebürtige Leipziger auf eine entsprechende "Bild"-Nachfrage.

Aktuell rangiert die Borussia mit 33 Punkten auf dem zehnten Platz und droht das internationale Geschäft sogar ganz zu verpassen. Somit benötigen die Fohlen dringend Siege. Das kommende Auswärtsspiel beim FC Augsburg liefert die nächste Chance auf einen Dreier.