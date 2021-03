Frankfurt-Coach Hütter kritisiert Länderspiele

Jan Huebner via www.imago-images.de

Adi Hütter kann den Länderspielen aktuell nichts abgewinnen

In gut zwei Wochen heißt es für die Fußballigen wieder Pause einlegen, denn da stehen die nächsten Länderspiele an. Inmitten einer Pandemie sprechen sich aber immer mehr Vereine und Trainer gegen eine Abstellung ihrer Profis aufgrund des hohen Gesundheitsrisikos aus. So auch Eintracht Frankfurt-Coach Adi Hütter.

Die Länderspielpause steht bald wieder vor der Tür und sorgt gleichzeitig für einiges an Kritik. Viele Klubs und ihre Trainer sind nicht gerade glücklich, ihre Nationalspieler in Zeiten einer globalen Pandemie über den gesamten Globus schicken zu müssen. So wird schon laut über die Verweigerung der Abstellung mancher Kicker diskutiert, gerade die Einreise von Nationalspielern in Coronavirus-Variantengebiete wird deutlich kritisiert. Die Klubs haben bei einer Quarantäne-Pflicht die Möglichkeit, die Abstellung zu verweigern.

"Das ist wahnsinnig gefährlich"

Die beiden Eintracht Frankfurt-Legionäre Stefan Ilsanker und Martin Hinteregger müssten etwa für das WM-Qualifikationsspiel der österreichischen Nationalmannschaft nach Schottland reisen, einem der Gebiete, indem die COVID19-Mutation vorherrscht. Aktuell kaum vorstellbar, dass der Tabellenvierte der deutschen Bundesliga seine Legionäre hier freigibt, auch wenn offenbar auch über eine Spielortverlegung diskutiert wird.

Adi Hütter kann den Länderspielreisen während der Corona-Pandemie nichts abgewinnen und gibt sich im "Kicker" deutlich: "Es wird in der ganzen Bundesliga darüber nachgedacht, Spieler eventuell nicht abzustellen. Das ist bei uns auch ein Thema. Grundsätzlich finde ich es nicht gerade intelligent, dass man diese Spiele austrägt."

Der österreichische sieht hier vor allem eine erhöhte "Ansteckungsgefahr" und meint auch im Hinblick auf eine Rückkehr der Nationalspieler: "Das ist wahnsinnig gefährlich." Bereits zuvor hatte sich unter anderem Liverpool-Coach Jürgen Klopp ganz offen gegen eine Abstellung seiner Profis für die kommenden Länderspiele gestellt.

red