LASK siegt im Derby - Muslic vor dem Aus?

Rene Renner schoss den LASK mit einem Doppelpack zum Sieg

Für Ried-Trainer Miron Muslic ist es nach nur zweieinhalb Monaten im Amt so richtig eng geworden. Die Rieder verloren am Samstag in der Bundesliga das Oberösterreich-Derby zu Hause gegen den LASK mit 0:3 (0:1) und sind nach neun Spielen unter dem 38-Jährigen weiter sieglos.

Rene Renner war mit einem Doppelpack der Matchwinner für die Linzer. Der Mittelfeldspieler erzielte in der 31. Minute seinen ersten Saisontreffer und erhöhte nach einem Abwehrschnitzer auf 2:0 (54.). Ried-Stürmer Marco Grüll hatte davor einen Elfmeter (17.) vergeben. Kapitän Gernot Trauner setzte per Kopf den Schlusspunkt (77.) - vielleicht auch für Muslic.

Der LASK bestimmt das Spiel

Dessen Bilanz mit drei Toren und drei Punkten aus neun Spielen ist ernüchternd. Vorstandsmitglied Roland Daxl hatte im Sky-Interview vor dem Spiel versichert, dass Muslic den Rückhalt des gesamten Vereins hat, aber auch betont: "Wir brauchen Ergebnisse".

Der Favorit aus Linz war die spielbestimmende Elf und vergab durch Husein Balic (6.) und Trauner (7.) die ersten Möglichkeiten. Die ganz große Chance zur frühen Führung hatte allerdings Ried. Nach einem Strafraumfoul von Andres Andrade an Ante Bajic trat Grüll zum Elfmeter an - und scheiterte (17.). Seinen schwach geschossenen Versuch wehrte Torhüter Alexander Schlager ab.

Der LASK gewinnt in Ried nach 90 Minuten (die spielerisch mehr geboten haben als von einigen im Vorfeld erwartet wurde) letztendlich souverän und verdient mit 3:0.



Es hätten mehr Tore auf beiden Seiten fallen können

Das passte zur Situation der Rieder, und auch, dass der LASK seine nächste Chance zum 1:0 nutzte. Nach idealem Eggestein-Lochpass donnerte Renner den Ball ins kurze Kreuzeck. Kurz nach der Pause doppelte der Mittelfeldspieler nach. Nach einem Schuss von Peter Michorl brachte Patrick Möschl den Ball nicht weg, Renner verwertete wieder sicher. Trauner fixierte schließlich nach Goiginger-Freistoß den Endstand.

Der LASK feierte den ersten Ligasieg in Ried seit 22 Jahren und kann sorglos in den Schlager am Samstag gegen Tabellenführer Salzburg gehen. Ried ist weiter das schwächste Team dieses Jahres und fährt als Tabellenvorletzter zum letzten Spiel vor der Ligateilung am Sonntag nach Altach.

apa