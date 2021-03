Barnsley setzt unglaubliche Serie fort

Elli Birch/IPS/Shutterstock via www.imago-images.d

Bei Barnsley hat zurzeit allen Grund zur Freude

Der Barnsley FC ist so richtig im Kampf um den Premier League-Aufstieg angekommen. Nach dem 3:1-Auswärtssieg gegen die Wycombe Wanderers steht das Team von Valérien Ismaël bereits auf dem fünften Tabellenplatz und wirft den Blick nun nur mehr nach oben.

>> Spielbericht: Wycombe Wandereres gegen Barnsley FC

Seit zwölf Ligaspielen ungeschlagen, dabei neun Siege eingefahren und dreimal remisiert. Der Barnsley FC konnte von möglichen 36 Punkten satte 30 Zähler einheimsen und ist nun fix im Favoritenkreis um den Premier League-Aufstiegs angekommen. Aus einem weit entfernten Traum könnte nun wirklich Realität werden, das Team von Ex-LASK-Coach Valérien Ismaël ist das Team der Stunde in Englands zweiter Liga und blickt jetzt nur noch oben.

"Wir waren geduldig und haben exakt das getan, was wir tun mussten"

Der 3:1-Sieg gegen die Wycombe Wanderers bedeutete für Barnsley zugleich auch den fünften Auswärtserfolg in Folge, das ist ihnen in dieser Liga in einer Saison zuvor in der Vereinsgeschichte noch nie gelungen. Bereits 19 Siege konnte man in dieser Spielzeit bejubeln, zur Erinnerung: Am Ende der abgelaufenen Saison standen lediglich zwölf Siege zu Buche. Auch bei den erzielten Tore liegt man aktuell nur einen Treffer hinter der Ausbeute aus der gesamten letzten Spielzeit.

"Wir wussten vor dem Spiel, dass wir füreinander kämpfen müssen am Platz. Und wenn man das hier schafft, dann kann man auch das Spiel gewinnen, das ist uns heute gelungen. Wir waren geduldig und haben exakt das getan, was wir tun mussten, um den nächsten Erfolg einzufahren", so Coach Ismaël im Interview nach dem Spiel.

Beim nächsten Erfolg von Barnsley standen mit Michael Sollbauer und Dominik Frieser auch wieder beide ÖFB-Legionäre in der Startelf. Gemeinsam wurden sie in der 63. Minute vom Spielfeld genommen und durch Toby Sibbick und Carlton Morris ersetzt.

red