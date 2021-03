Tuchel legt Schottland Billy Gilmour ans Herz

Anna Gowthorpe/BPI/Shutterstock via www.imago-imag

Sonntag im FA Cup darf Gilmour aber wieder ran

Chelsea-Manager Thomas Tuchel zeigt sich im "Guardian" bedrückt, dass sein Mittelfeld-Talent Billy Gilmour nicht im schottischen Aufgebot für die bevorstehenden Länderspiele gegen Österreich, Israel und Färöer steht und gibt sich indirekt eine Teilschuld.

Gilmour (19) gilt als eines der größten schottischen Talente, bekommt bei Chelsea aber kaum Einsatzzeit. "Er hat drei Probleme: N’Golo Kanté, Mateo Kovačić und Jorginho", bringt es Tuchel auf den Punkt.

Zwei von den drei Genannten spielen meist im zentralen Mittelfeld der "Blues" (der gebürtige Linzer Kovačić stand schon 26 Mal in der Startelf) und der dritte hockt auf der Bank. Für Gilmour bleibt oft nicht einmal ein Platz im 18-Mann-Kader.

Es habe zwar Leihangebote für Gilmour gegeben, aber Tuchel selbst habe jene abgelehnt. "Ich habe das für Chelsea so entschieden und Billy hat es in einem Fünf-Minuten-Gespräch akzeptiert", so Tuchel. Nachsatz: "Ich hoffe, er weiß, wie sehr ich ihn schätze."

Sonntag im FA Cup gegen Sheffield United will Tuchel Gilmour Einsatzzeit geben. Er spricht offen aus: "Ich kann Schottland Gilmour aber nur wärmstens empfehlen. Er trainiert auf allerhöchstem Niveau!"

red