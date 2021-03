Kevin Volland bestätigt "Kontakt" zum FC Bayern

Norbert Scanella via www.imago-images.de

Kevin Volland war ein Thema beim FC Bayern

Beim französischen Erstligisten AS Monaco sorgt Kevin Volland derzeit für Furore. Vor seinem Wechsel in die Ligue 1 hätte der Ex-Leverkusener laut eigener Aussage allerdings auch beim FC Bayern landen können.

28 Ligaspiele, 13 Treffer und acht Vorlagen: Die Bilanz von Kevin Volland im Trikot der AS Monaco liest sich beeindruckend. Nur Weltmeister Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain sowie Olympique Lyons Memphis Depay haben in der laufenden Saison in Frankreichs höchster Spielklasse häufiger getroffen als der gebürtige Allgäuer.

Elf Millionen Euro zahlte Monaco für Volland im vergangenen Sommer an Bayer Leverkusen - angesichts seiner starken Leistungen ein echtes Schnäppchen.

Großen Anteil an Vollands durchschlagendem Erfolg in Frankreich hat Monacos Trainer Niko Kovac. Während der Amtszeit des Kroaten beim FC Bayern bemühte sich einst auch der deutsche Rekordmeister um Volland. "Es gab Kontakt mit meinem Agenten", bestätigte der 28-Jährige in einem aktuellen Interview mit dem Magazin "France Football", "aber ich hatte nie ein konkretes Gespräch mit dem Bayern-Management."

Volland ließ offen, ob er den bayerischen Lockrufen widerstanden hätte, wären sie ernsthafter geworden. "Ob ich dorthin gegangen wäre, wo ich doch in Leverkusen eine wichtige Rolle hatte? Ich weiß es nicht", sagte der Angreifer.

In Monaco fühlt sich Volland nun gebraucht. "Es war sehr wichtig für mich zu wissen, dass der ganze Verein mich will", erklärte er seinen Wechsel ins Fürstentum. Sein Start bei der AS sei zwar "schwierig" gewesen, gab Volland zu. Aber nach einigen Wochen habe er die Anlaufschwierigkeiten überwunden. "Heute fühle ich mich sehr gut, vor allem hinsichtlich meines physischen Levels."

Lob für Niko Kovac, Kritik an der deutschen Öffentlichkeit

Seinem Coach Kovac zollte der AS-Goalgetter ein großes Lob: "Er steht für intensiven Fußball. Er lässt uns hoch pressen und den Gegner nicht zum Atmen kommen. Wenn du gegen Kovacs Eintracht Frankfurt gespielt hast, warst du nach neunzig Minuten völlig platt. Das ist der Fußballstil, den er auch in Monaco spielen lässt: intensiv und attraktiv."

Teile der deutschen Öffentlichkeit kritisierte Volland in dem Interview: "In Deutschland geht es manchmal extrem zu. Wenn du Tore schießt, bist du der Held. Dann triffst du mal zwei Spiele nicht und bist direkt der Depp. Das hat mich schon gestört."

"Manche Experten und Fans", ergänzte Volland, hätten "nicht das Verständnis dafür, dass ein Stürmer auch hart auf dem Platz arbeitet oder die taktischen Vorgaben des Trainers befolgt".