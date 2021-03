Harnik: "War keine Hauruck-Entscheidung"

Hanno Bode via www.imago-images.de

Martin Harnik genießt seine Zeit abseits des Profifußballs

Im Herbst 2020 setzte Martin Harnik einen Strich unter seine Profikarriere und wechselte zum Hamburger Oberligisten TuS Dassendorf. Auch Monate nach seiner für manche überraschenden Entscheidung, ist der ehemalige ÖFB-Teamstürmer im Reinen mit sich selbst.

Nach 438 Pflichtspielen verabschiedete sich Martin Harnik im vergangenen Herbst von der großen Fußballbühne, beendete seine Profikarriere und heuerte beim Hamburger Oberligisten TuS Dassendorf an. Insgesamt 240-mal lief der ehemalige ÖFB-Teamstürmer in der deutschen Bundesliga für Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf, den VfB Stuttgart und Hannover 96 auf und erzielte dabei 66 Tore. Nach einer eher mäßigen Leihe beim Hamburger SV und ohne Perspektive bei seinem Stammklub Werder Bremen, sagte der 33-Jährige dem Profigeschäft endgültig adieu.

"Wollte meine Karriere nicht künstlich verlängern"

Im Gespräch mit der "Deichstube" zeigt sich 68-fache Teamspieler Österreichs auch Monate danach mit seiner Entscheidung zufrieden: "Ja, absolut. Das war ja auch keine Hauruck-Entscheidung, sondern ein Prozess über Wochen. Und ganz ehrlich: Aufgrund von Corona und der fehlenden Zuschauer fehlt mir der Profi-Fußball überhaupt nicht. Ich ziehe in der momentanen Situation aber den Hut vor den Jungs."

In seiner letzten Profisaison brachte er es für den Zweitligisten Hamburger SV immerhin noch auf 23 Ligaeinsätze, bei denen ihm drei Tore gelangen. Doch den wohlersehnten Aufstieg konnte er mit den Norddeutschen nicht feiern, was zum Ende seiner Profikarriere durchaus beigetragen hat, wie Harnik sagt: "Körperlich hätte ich locker weitermachen können. So wäre es auch gewesen, wenn wir mit dem Hamburger SV aufgestiegen wären. Dann bin ich nach der Leihe zurück zu Werder und hätte mich für ein Jahr durchaus in die Rolle des Herausforderers im Sturm gefügt."

Doch sein damaliger Stammklub plante nicht mehr mit dem Eigengewächs: "Das wäre spannend gewesen. Aber Werder wollte das nicht. Das war zwar schade, aber okay. Ich wollte meine Karriere dann nicht künstlich verlängern und habe meinen Plan, die Prioritäten Richtung Familie zu verändern, einfach ein Jahr vorgezogen."

Keine Rückkehr als Trainer oder Manager

Mittlerweile genießt Martin Harnik den Ruhestand als Profifußballer, lebt mit seiner Familie am Rand von Hamburg und hat als Unternehmer mit seinen Partygeschäften und seinem Fleischladen "Meat-Club", den er gemeinsam mit Wolfsburg-Stürmer Daniel Ginczek betreibt, ohnehin genug zu tun. Auch wenn es aktuell wegen der Corona-Pandemie nicht so rosig aussieht: "Einzelhandel und Party-Geschäft in Kombination ist gerade doppelt bitter. Der Umsatz ist auch online fast bei Null. Die Leute haben ja auch keinen Grund zu feiern. Aber wir kämpfen uns durch! Denn wir sind davon überzeugt, dass nach der Coronazeit ordentlich Nachholbedarf bei Partys besteht."

Seinen Ex-Klub Werder Bremen, der aktuell auf dem 12ten Tabellenplatz liegt, verfolgt er zwar nicht regelmäßig im Fernsehen ("Ich war nie der große Fußball-Gucker"), dennoch hat er zu seinem ehemaligen Stammverein eine klare Meinung: "Mir fehlt in der Mannschaft einfach ein echtes Aushängeschild, eine Identifikationsfigur. So wie es ein Max Kruse lange war. Das sind alles tolle, liebe Jungs, die meisten kenne ich ja noch sehr gut. Aber als Fan würde ich mich schon fragen: Von wem soll ich mir ein Trikot kaufen? Mir geht es gar nicht darum, dass irgendwelche Stars verpflichtet werden müssen. Mir fehlen einfach diese besonderen Charaktere. Die Mannschaft ist mir insgesamt zu glatt."

Auf die große Fußballbühne will Martin Harnik jedenfalls nicht mehr zurückkehren, einen zukünftigen Job als Trainer oder Manager schließt er aufgrund des hohen Zeitaufwands aus: "Ich möchte mein eigener Herr sein, die Wochenenden und Urlaube mit meiner Familie verbringen. Es ist so eine private Aufopferung, Trainer oder Manager zu sein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen."

