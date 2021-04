Siegesserie der FC-Bayern-Frauen gerissen

Eibner Pressefoto/Michael Memmler via www.imago-im

Enttäuschung beim Frauenteam des FC Bayern München

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben das deutsche Cupfinale erreicht und die imposante Siegesserie des FC Bayern beendet. Die "Wölfinnen" wahrten durch das 2:0 am Sonntag gegen die bis dahin in dieser Saison ungeschlagenen Münchnerinnen ihre womöglich letzte Titelchance. Die ÖFB-Kickerinnen Sarah Zadrazil (bis zur 82. Minute im Einsatz) und Carina Wenninger (bis 46.) erlebten die erste Bayern-Niederlage im 27. Pflichtspiel direkt mit.

>> Spielbericht: VfL Wolfsburg gegen Bayern München

Im Finale trifft der VfL, der den Cup sechs Mal in Serie gewann, am 30. Mai auf Eintracht Frankfurt. Der Rekordsieger, der bis zum Beginn dieser Saison als 1. FFC Frankfurt an den Start gegangen war, bezwang am Samstag mit den Österreicherinnen Laura Feiersinger, Virginia Kirchberger und Barbara Dunst den SC Freiburg 2:1 und steht zum 14. Mal im Endspiel. Zuletzt hatte das Team aus Hessen den Titel der Saison 2013/14 geholt.

😔



Unsere Siegesserie ist zu Ende. Kopf hoch, Mädels! #MiaSanMia pic.twitter.com/cgzJXG9zcD — FC Bayern Frauen (@FCBfrauen) 4. April 2021

apa