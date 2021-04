Medien: Schalke nimmt Nationalspieler ins Visier

Florian Ulrich via www.imago-images.de

Victor Pálsson soll das Interesse des FC Schalke geweckt haben

Der FC Schalke sucht in diesen Tagen intensiv nach Spielern, mit denen das Unternehmen sofortiger Wiederaufstieg umgesetzt werden soll. Noch ist der Abstieg aus der Bundesliga zwar nicht besiegelt, dennoch blicken die Königsblauen auf der Suche nach Verstärkungen schon jetzt vermehrt ins Unterhaus.

Mit Simon Terodde (HSV), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf) und Serdar Dursun (SV Darmstadt) wurde der FC Schalke in den vergangenen Tagen schon in Verbindung gebracht. Nun wird ein weiterer Zweitliga-Profi als möglicher Neuzugang in Gelsenkirchen gehandelt.

Einem Bericht der "Bild" zufolge denken die Knappen über eine Verpflichtung von Victor Pálsson nach. Der isländische Nationalspieler in Diensten des SV Darmstadt soll sogar schon von Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis kontaktiert worden sein.

Ein Nationalspieler für den FC Schalke?

Der defensive Mittelfeldspieler und Grammozis kennen sich bereits bestens aus gemeinsamen Darmstädter Zeiten. Pálsson wechselte im Januar 2019 zu den Lilien, Grammozis unterschrieb nur einen Monat später.

Unter dem heutigen Schalke-Coach war der 29-jährige Isländer von Beginn an gesetzt. In der Rückrunde 2018/19 stand Pálsson 15 Mal in der Startelf, in der Saison 2019/20 genoss der Abräumer in 31 Zweitligaspielen das Vertrauen des Trainers.

Mit Pálsson, dessen Vertrag beim SV Darmstadt noch bis zum Juni 2022 läuft, würde Grammozis nicht nur einen alten Bekannten, sondern auch einen international erfahrenen Sechser bekommen.

Der Isländer spielte in seiner Karriere bereits in Dänemark, England, Schottland, den USA, Schweden, der Schweiz und den Niederlanden. Dazu stehen 26 Länderspiel-Einsätze in seiner Vita. Auch in den jüngsten WM-Quali-Spielen kam er zum Einsatz. Beim 4:1 gegen Lichtenstein gelang ihm gar sein erstes Tor im Trikot der isländischen Auswahl.