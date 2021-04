Vorstand Kraetschmer bleibt Austria erhalten

GEPA pictures/ David Bitzan

Markus Kraetschmer wird weiterhin für die Austria tätig sein

Bei der Wiener Austria gibt es weiterhin viele ungeklärte Fragen. Zumindest sportlich konnte man sich durch den 2:0-Sieg über Altach an die Spitze der Qualifikationsgruppe setzen und für etwas Ruhe sorgen. Nun gibt es zumindest Klarheit bei einer zentralen Personalie.

>> Liveticker: TSV Hartberg gegen Austria Wien

Nach dem erneuten Verpassen der Meistergruppe und der lange unklaren Situation in Sachen Investoreneinstieg, gab und gibt es bei der Wiener Austria weiterhin viel Unklarheit. Durch den 2:0-Sieg im Auftakt der Qualifikationsgruppe gegen Altach kehrt zumindest auf sportlicher Ebene nach Übernahme der Tabellenführung etwas Ruhe ein, dennoch gibt es in Wien-Favoriten weiterhin viele Fragezeichen. Ein Fragezeichen weniger gibt es in Sachen Verbleib von Vorstand Markus Kraetschmer, der seit 1997 in verschiedenen Funktionen bei der Austria tätig ist und nun gegenüber der "Krone" sein Weitermachen bei den "Veilchen" bestätigte.

Kraetschmer bekommt Partner im Vorstand

So wurde nach einem Gespräch mit Präsident Frank Hensel bestätigt, dass Kraetschmer, dessen Vertrag mit kommendem Sommer ausläuft, auch weiterhin für die Wiener Austria tätig sein wird. Dafür wurde ihm bereits vor zwei Wochen mit der Verpflichtung von Gerhard Krisch als zweiter Vorstand ein Nebenmann zur Seite gestellt.

Für den bisherigen "Alleinherrscher" kein Problem: "Das Aufgabengebiet ist so groß und komplex, dass es einer alleine ohnehin nicht mehr schafft. Wie es nun im Detail aussieht, werden wir in den kommenden Tagen und Wochen besprechen, auch die formalen Dinge meines Vertrages sind noch zu lösen. Aber das ist zweitrangig, wichtig ist, dass ich an Bord bleibe, bei diesem extrem spannenden Projekt weiter dabei bin."

Doch nicht nur Kraetschmer soll dabei helfen, den Verein zukünftig wieder in höhere Sphären zu führen und den Klub finanziell zu stabilisieren, sondern auch der Verbleib von Sportchef und Trainer Peter Stöger soll demnächst fixiert werden. "Wir wünschen uns natürlich, dass wir den Peter zum Weitermachen überreden können, er ist in unserem Wunschmodell, wie die Aufgabenverteilung in Zukunft aussehen soll, eine zentrale Figur", so Markus Kraetschmer.

Viola TV: Wer weiß mehr? Djuricin vs. Madl https://t.co/yL70JC7C7U pic.twitter.com/wXnX609B0c — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 7. April 2021

"Müssen Peter Perspektiven bieten"

Gleichzeitig ist dem Austria-Vorstand aber auch bewusst, dass man dafür Klarheit und Strukturen schaffen muss, um den aktuellen Sportchef noch länger an den Verein zu binden: "Aber wir wissen auch alle, dass wir dem Peter Perspektiven bieten müssen, damit er Ja sagt. Daran arbeiten wir mit Hochdruck, gemeinsam mit der Insignia-Gruppe. Wenn dann diese Personalie hoffentlich pro Austria geklärt ist, leiten wir die weiteren Schritte ein."

Am kommenden Freitag soll es zum Gespräch zwischen Präsident Hensel und Peter Stöger kommen und dann endlich geklärt werden, wie es auf sportlicher Ebene mit der Austria in den kommenden Jahren weitergeht.

red