Grillitsch für nächsten Karriereschritt bereit

GEPA pictures/ Philipp Brem

Ob es den ÖFB-Teamspieler Grillitsch aus Hoffenheim wegzieht?

Der Niederösterreicher Florian Grillitsch (25) hat die Bereitschaft zu einem Abschied vom deutschen Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim signalisiert.

"Ich will die TSG nicht zwingend verlassen, ich habe einen Vertrag bis 2022. Aber ein weiterer Karriereschritt ist für mich schon denkbar, ich fühle mich dazu bereit", sagte der ÖFB-Teamspieler dem "kicker" (Montagsausgabe).

Der Mittelfeldspieler sagte weiter: "Es gibt nichts zu verkünden. Ich will mir noch keinen Kopf machen darüber, was im Sommer passiert. Da kommt ja auch noch eine EM, und dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt." Auch eine Verlängerung bei Hoffenheim sei nicht ausgeschlossen.

Grillitsch stammt aus der Akademie St. Pölten, wurde von Viktor Skripnik für Werder Bremen gescoutet, wo er sich relativ rasch durchsetzte, und wechselte im Sommer 2017 nach Sinsheim. Mittlerweile hat er 153 Bundesliga-Spiele auf seinem Buckel.

Zuletzt wurde Grillitsch mit mehreren Klubs aus der Premier League sowie Inter Mailand in Verbindung gebracht. Die "Bild" weiß etwas von einer Ausstiegsklausel in der Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro, je nachdem aus welcher Liga ein Klub anfragt.

apa/red