Sturm bindet Eigenbauspieler Stückler

Samuel Stückler bleibt längerfristig bei Sturm Graz

Beim SK Sturm Graz setzt man weiterhin auf den Nachwuchs. Wie die Steirer bekannt geben, wurde Eigenbauspieler Samuel Stückler mit einem langfristigen Profi-Vertrag ausgestattet. Stückler zählt in dieser Saison bereits zum Trainingskader der Kampfmannschaft.

Sturm Graz kann auch in Zukunft auf die Dienste von Eigenbauspieler Samuel Stückler zählen. Wie die "Blackies" bekannt geben, unterschreibt das Talent der Grazer einen langfristigen Profi-Vertrag. In der laufenden Saison zählt der 20-jährige Mittelfeldspieler bereits zum Trainingskader der Kampfmannschaft.

"Ich freue mich sehr, dass ich diesen Vertrag unterschrieben habe und möchte das Vertrauen jeden Tag im Training zurückgeben. Ich werde weiter alles geben um mich beim SK Sturm weiterzuentwickeln und der Mannschaft zu helfen", gibt sich Stückler glücklich über seinen Verbleib.

Der ehemalige U19-Teamspieler Österreichs wartet noch auf sein Profi-Debüt, kam bisher in der Akademie und dem Amateur-Team von Sturm zum Einsatz. "Samuel Stückler hat sich diesen Vertrag mit seinen Leistungen verdient. Seine Entwicklung in den letzten Monaten, wo er regelmäßig mit der Kampfmannschaft trainiert hat, gehen in eine super Richtung. Wir sind froh, dass sich ein weiteres vielversprechendes Talent für den SK Sturm entschieden hat und trauen Samuel die nächsten Schritte hier in Graz zu", zeigt sich auch Sportdirektor Andreas Schicker zufrieden.

