Italien lockt! Schalke-Flops trotz Abstieg begehrt

Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Serie A statt FC Schalke 04? Sead Kolasinac (l.) und Shkodran Mustafi

Der FC Schalke 04 muss und wird nach dem besiegelten Abstieg in die 2. Bundesliga einige Umbaumaßnahmen anschieben, vor allem die Kaderstruktur wird sich grundlegend verändern. Shkodran Mustafi, Sead Kolasinac und Nabil Bentaleb haben wohl keine Zukunft in Königsblau, bei anderen Klubs aber sehr wohl.

Eigentlich sollten Mustafi und Kolasinac den FC Schalke 04 zum Klassenerhalt führen. Das erfahrene Duo fügte sich stattdessen in die Reihe der großen Enttäuschungen ein. In Italien wird nun über einen Wechsel des Duos in die Serie A spekuliert.

Mustafi, der auf Schalke nach seiner Vertragsauflösung beim FC Arsenal einen Kontrakt bis Saisonende unterzeichnete, ruft laut "Calciomercato" bei Inter Mailand Begehrlichkeiten hervor. Die Nerazzurri befinden sich auf der Suche nach einem erfahrenen Innenverteidiger. Neben Mustafi gelten Nikola Maksimovic (29, SSC Neapel) und Aissa Mandi (30, Betis Sevilla) als weitere Kandidaten.

Für Mustafi wäre der italienische Fußball kein Neuland: Der 29-Jährige spielte zwischen 2012 und 2014 für Sampdoria Genua und war damals einer der Shootingstars der Serie A.

Und Kolasinac? Der wäre zwar neu im italienischen Oberhaus, soll von dort aber ebenfalls Avancen erhalten. Für den gebürtigen Karlsruher soll sich Lazio Rom interessieren, das mit Blick auf die kommende Saison einen neuen Linksverteidiger unter Vertrag nehmen möchte. Trainer Simone Inzaghi soll Kolasinacs Spielfreude und seine physische Präsenz sehr schätzen.

Bleibt Sead Kolasinac beim FC Schalke 04?

Kolasinac verfügt beim FC Arsenal noch über einen bis 2022 datierten Vertrag. Bisher ist nicht bekannt, ob ihn Trainer Mikel Arteta zur neuen Spielzeit einplant oder er gegen eine Ablösezahlung wechseln darf.

Der FC Schalke 04 bemüht sich zwar um einen permanenten Wechsel von Kolasinac, große Hoffnungen machen sie sich auf königsblauer Seite allerdings nicht. "Es ist ein weiter Weg. Aber ich habe auch schon einen Marathon geschafft", sagte Sportvorstand Peter Knäbel der "WAZ". Für eine dauerhafte Schalke-Rückkehr müsste Kolasinac auf große Teile seines Gehalts verzichten.

Engländer werben um Nabil Bentaleb

Neben dem Duo dürfte auch Nabil Bentaleb seine Zelte am Ernst-Kuzorra-Weg abbrechen. Die "Sun" will von einem Interesse des FC Burnley erfahren haben. Aufgrund zahlreicher disziplinarischer Verfehlungen wäre Schalke den Mittelfeldspieler schon im Januar gerne losgeworden. Es ließ sich jedoch kein solventer Abnehmer finden.

Im Sommer ist Bentaleb wegen seines auslaufenden Vertrags ablösefrei zu haben. Die Clarets haben derzeit sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze und wollen im Falle des Klassenerhalts einen England-erfahrenen Profi holen. Für Tottenham Hotspur absolvierte Bentaleb einst 66 Spiele in der Premier League.