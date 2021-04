Wölfe-Coach Glasner weihte Flick in Zukunftspläne ein

Franz Waelischmiller/SVEN SIMON via www.imago-imag

Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg und Hansi Flick vom FC Bayern trafen sich kürzlich

Am Rande des Bundesliga-Spitzenspiels zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg ließ Hansi Flick eine Bombe platzen, als er erklärte, den Rekordmeister zum Ende der Saison verlassen zu wollen. Vor der Partie hatte sich der Erfolgscoach mit seinem Wolfsburger Kollegen Oliver Glasner ausgetauscht. Dabei ging es auch um die jeweiligen Zukunftspläne.

"Wir haben allgemein über seine und meine Situation gesprochen", hatte Flick bei "Sky" verraten. Er und Glasner trafen sich in jenem Hotel, in dem die Münchner untergekommen waren und in dem der Österreicher seit einigen Monaten wohnt. So war es am Vorabend der Partie zu einem längeren Austausch gekommen.

Flick gab zu, Glasner im Laufe des "kurzweiligen Abends" in seine Zukunftspläne eingeweiht zu haben. Der 56-Jährige will den FC Bayern trotz eines gültigen Vertrags bis 2023 vorzeitig verlassen.

"Wir haben das kurz angeschnitten, aber auch über andere Dinge gesprochen", erklärte er: "Wir haben uns auch über Fußball allgemein ausgetauscht und über das Spiel in Paris." Er habe es "genossen", sich mit "so einem Fachmann zu unterhalten".

Glasner hatte noch keinen Kontakt zum FC Bayern

Nach der Partie bekannte auch Glasner bei "Sky", dass er über Flicks Pläne Bescheid wisse. "Ich bin eingeweiht, was er macht. Und er ist eingeweiht, was ich mache." Weitere Details wollte sich der Österreicher jedoch nicht entlocken lassen.

"Ihr müsst warten, bis wir es dann sagen", so der 46-Jährige lediglich, der damit auch die Spekulationen über seine Zukunft zusätzlich angeheizt haben dürfte. Oliver Glasner besitzt beim VfL Wolfsburg einen Vertrag bis 2022, Medienberichten zufolge ist darin eine Ausstiegsklausel verankert.

Bislang hat Glasner ein klares Bekenntnis zum VfL Wolfsburg vermieden. Gegenüber dem "ZDF" hatte er jüngst allerdings erklärt: "Fakt ist: Ich habe Vertrag bis 2022 beim VfL Wolfsburg. Fakt ist: Ich habe mit keinem anderen Klub gesprochen. Fakt ist: Mich hat kein einziger anderer Klub kontaktiert."