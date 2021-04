Karic verlässt Altach und wechselt zu Darmstadt

APA/HANS PUNZ

Karic (l.) grätscht ab Sommer für Darmstadt

Linksverteidiger Emir Karic verlässt den SCR Altach nach Saisonende und wird künftig für den deutschen Zweitligisten SV Darmstadt spielen. Wie Darmstadt am Mittwoch bekannt gab, unterschrieb der 23-Jährige einen Vertrag bis Juni 2024.

Karic wechselt ablösefrei, da sein Vertrag in Altach ausläuft. Bei den Vorarlbergern war der Oberösterreicher auch in dieser Saison eine Stammkraft. In der laufenden Saison stand es bisher in 21 Bundesligaspielen auf dem Platz, 17-mal davon in der Startelf. Auch im ÖFB-Cup kam der ehemalige Red Bull Salzburg-Nachwuchsmann dreimal ran.

Emir Karic wird uns zum Saisonende in Richtung @sv98 verlassen! 👇 https://t.co/Bdt945f9lZ — SCR Altach (@SCRAltach) 28. April 2021

"Ich freue mich nach drei Jahren in Altach auf die neue Herausforderung bei Darmstadt 98 und bin der Überzeugung, dass es der richtige Klub für meinen Karriereschritt ist. Bei den Lilien hatte ich sofort ein gutes Gefühl", so Karic in einer ersten Reaktion nach der Verkündung seines Wechsels.

Bei Darmstadt steht mit Offensivspieler Mathias Honsak bereits ein weitere Österreicher unter Vertrag. Karic absolvierte bisher 73 Bundesligaspiele und war 65-mal in der 2. Liga im Einsatz. Es wird seine erste Auslandsstation sein.

red/apa