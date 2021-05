Mourinho verteilt Seitenhieb Richtung FC Bayern

Clive Brunskill via www.imago-images.de

José Mourinho hat der Trainerjob beim FC Bayern nie gereizt

Kürzlich wurde José Mourinho als Trainer des englischen Erstligisten Tottenham Hotspur entlassen. Heißt: Theoretisch könnte der Portugiese im Sommer bereits eine neue Herausforderung annehmen. Dass es ihn eines Tages nach Deutschland zum FC Bayern oder zum BVB ziehen wird, ist dem 58-Jährigen zufolge aber ausgeschlossen.

Im Interview mit der "Times" äußerte sich Mourinho zu den seiner Meinung nach reizvollsten Zielen in Europa. Die französische Ligue 1 und die deutsche Bundesliga zählen in seinen Augen nicht dazu.

"Wenn man in Deutschland oder Frankreich zu einem Top-Klub geht, dann nur zum FC Bayern oder zu Paris Saint-Germain. Und dann weiß man, dass das eigene Schicksal sofort vorbestimmt ist", betonte "The Special One", der in der Vergangenheit in England, Spanien, Italien und Portugal erfolgreich war.

An der Bundesliga stört ihn die geringe Konkurrenz an der Spitze. Dagegen sei die Premier League ein "Wettbewerb auf höchstem Niveau" mit vielen Mannschaften auf Augenhöhe, der ihn immer "angezogen" habe.

Mourinho weiter: "Es geht nur um den Druck. Ich will ihn. Ich weigere mich, in ein Land zu gehen, in dem der Druck nicht besteht. Ich lehne das ab."

Mourinho stört die Dominanz des FC Bayern

Tatsächlich herrschte in der Bundesliga in den vergangenen neun Jahren wenig Spannung. Seit 2013 wurde der FC Bayern acht Mal Meister, der neunte Titel ist drei Spieltage vor Schluss zum Greifen nah.

Zum Vergleich: In der Premier League gab es im selben Zeitraum fünf verschiedene Champions (Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, Manchester United und Leicester City).

Ob Mourinho demnächst wieder an der Seitenlinie zu sehen sein wird, ist derweil noch unklar. Vorerst ist der 58-Jährige mit seiner neuen Aufgabe als TV- und Radio-Experte aber wohl ausgelastet.