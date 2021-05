Weimann will bei Bristol City bleiben

Tim Goode via www.imago-images.de

Andreas Weimann würde gerne auch in Zukunft das Trikot von Bristol überstreifen

Ende Oktober zog sich Andreas Weimann einen Kreuzbandriss zu und arbeitet seitdem an seinem Comeback. Anfang März konnte der ÖFB-Legionär zumindest wieder zurück auf den Trainingsplatz, für ein Spiel in dieser Saison reicht es aber nicht mehr. Dennoch hofft der Angreifer einen Verbleib bei seinem Klub Bristol City.

Im letzten Oktober erlitt Andreas Weimann seine bisher schwerste Verletzung in seine Karriere, als er sich im Meisterschaftsspiel gegen Swansea City einen Kreuzbandriss zuzog und seitdem zum Zusehen gezwungen ist. Anfang März kehrte der Profi von Zweitligist Bristol City zumindest auf den Trainingsplatz zurück, doch für ein Comeback in dieser Saison reicht die Zeit nicht mehr aus. Der 30-jährige Angreifer, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, hofft aber auf einen weiteren Verbleib bei seinem aktuellen Verein.

Bei Bristol gesetzt

"Ich würde gerne bleiben, weil es mir bei Bristol gefällt", so Weimann im Gespräch mit dem "Kurier", der seit 2018 seine Schuhe für den englischen Zweitligisten schnürt. Vor seiner Verletzung stand er in sieben Ligaspielen für seinen Klub auf dem Platz, erzielte dabei zwei Tore. Doch agierte er damals nicht als Stürmer, sondern im zentralen Mittelfeld, Weimann kam dies entgegen: "Das hat alle meine Stärken hervorgebracht."

Seit mittlerweile 14 Jahren kickt der ÖFB-Legionär in England, seit er sich im Jahr 2007 von einem Abschied aus dem Nachwuchs des SK Rapid entschieden hat und in die U18 von Aston Villa gewechselt ist. Für Aston lief Weimann anschließend in 113 Premier League Spielen auf und konnte immerhin 17 Treffer beisteuern, in seiner besten Saison 2012/13 war er siebenmal in 30 Ligaspielen erfolgreich.

Für seinen aktuellen Klub Bristol City hat Weimann mit 101 Pflichtspielen bereits die zweitmeisten für einen Verein in den Beinen, war dort bis zu seiner Verletzung gesetzt und spielte auf einigen unterschiedlichen Positionen, wie er anmerkt: "Außer linker Verteidiger und Innenverteidiger hab' ich bei Bristol schon alles gespielt."

Nach Aston Villa, Watford, Derby County und den Wolverhampton Wanderers ist Bristol bereits die fünfte Station von Andreas Weimann auf der Insel, der auch schon 14 Einsätze für das österreichische Nationalteam vorweisen kann. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, der Verein hat aber eine Option. Weimann lässt sich angesichts seiner ungewissen Zukunft aber nicht aus der Bahn werfen: "In diesen Zeiten gibt es sicher einige, die schwitzen. Aber ich habe nicht die Angst, dass ich übrig bleibe."

