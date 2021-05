Grillitsch-Transfer? TSG gesprächsbereit

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Wie lange bleibt Florian Grillitsch der TSG Hoffenheim noch erhalten?

Seit mittlerweile vier Jahren beackert Florian Grillitsch das Mittelfeld der TSG Hoffenheim, ist dort zur Führungspersönlichkeit herangewachsen und hat sich für höhere Aufgaben empfohlen. 2022 läuft sein Vertrag aus, ein vorzeitiger Abgang ist aber durchaus möglich.

130 Pflichtspiele hat Florian Grillitsch für die TSG Hoffenheim in den Beine, trat in der laufenden Saison sogar bereits als zweifacher Torschütze in Erscheinung und ist beim deutschen Bundesligisten zu einem wichtigen Führungsspieler herangewachsen. Der 21-fache Teamspieler Österreichs zählt zu den Topspielen der Hoffenheimer und hat sich durch seine konstanten Leistungen auch für höhere Aufgaben empfohlen. Im Sommer 2022 läuft sein Vertrag aus, bislang gab es noch Informationen bezüglich einer Verlängerung seines auslaufenden Arbeitspapiers.

Aktuell kein konkretes Angebot für Grillitsch

Angesprochen auf einen möglichen Transfer des ÖFB-Legionärs gibt sich Hoffenheim-Sportdirektor Alexander Rosen gegenüber der "Rhein-Neckar-Zeitung" noch entspannt: "Das sind Spieler, die man als Sportdirektor eigentlich nicht abgeben will, die aber selbst auch Wünsche und Vorstellungen haben. Ein Florian Grillitsch beispielsweise hat sich vor vier Jahren auch für uns entschieden, weil er wusste, dass er sich in diesem Umfeld weiterentwickeln und eventuell für einen absoluten Topklub empfehlen kann."

Bei der TSG entwickelte sich Grillitsch in der Tat zu einem der konstantesten Spieler auf seiner Position, etablierte sich zudem im österreichischen Nationalteam als Stammkraft und wurde bereits mit einigen Großklubs in Verbindung gebracht. Aktuell gibt es hier aber noch keine konkreten Offerten, wie Rosen sagt: "Da muss man mal sehen, ob es ein konkretes, lukratives Angebot gibt, über das man nachdenken müsste. Aktuell ist das nicht der Fall."

Der Sportdirektor der Hoffenheimer macht aber klar, dass man durchaus für Gespräche bereit wäre, sollte ein bestimmter Verein auf die Spieler zukommen: "Wir sind eben nicht Bayern München oder der FC Liverpool. Wenn solch ein Verein kommt, der den Spieler reizt, dann werden wir uns zusammensetzen." Grillitsch meinte zwar vor kurzem im "kicker", dass er die "TSG nicht zwingend verlassen will", aber sollte wirklich ein europäischer Topklub anklopfen, wäre der 25-Jährige für den nächsten Schritt bereit.

