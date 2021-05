Es-Salzburger Mané hadert mit seiner Form

Zac Goodwin via www.imago-images.de

Triste Blicke bei Sadio Mané in der aktuellen Situation

Sadio Mané hat in seiner bisherigen Karriere schon bessere Zeiten erlebt. Der ehemalige Red Bull Salzburg-Spieler zählt beim Liverpool FC zum absoluten Stammpersonal, doch in der laufenden Saison hinkt der Offensivspieler den Erwartungen hinterher. Das nagt am 29-jährigen Profi.

>> Die Vereinsstatistik von Sadio Mané in der weltfussball-Datenbank

Neun Tore und sechs Assists in 32 Premier League-Spielen, so lautet die eigentlich ordentliche Bilanz von Sadio Mané in der laufenden Saison. Doch vergleicht man dies mit seinen Leistungen aus den Spielzeiten davor, so hinkt der ehemalige Red Bull Salzburg-Kicker seinen eigenen Ansprüchen deutlich hinterher. Zum Vergleich: In der letzten Meistersaison waren es nach 35 Ligaspielen ganze 18 Tore und neun Assists, zwei Jahre davor traf er in 36 Ligapartien sogar 22-mal und bereitete zwei Treffer vor. Selbst in seiner Debütsaison für die "Reds" war er in 27 Spielen mit 20 Scorerpunkten erfolgreicher als zum aktuellen Zeitpunkt.

"Was muss ich ändern?"

Zuletzt schmorte er beim 4:2-Auswärtssieg gegen Rivalen Manchester United 75 Minuten auf der Bank, verweigerte Coach Jürgen Klopp nach dem Abpfiff sogar den Handschlag. Der senegalesische Nationalspieler ist frustriert, das gibt er in einem Interview mit dem französischen Fernsehsender "Canal+" auch offen zu: "Das ist die schlechteste Saison meiner Karriere, muss ich zugeben."

Woran das allerdings liegt, daraus wird der ehemalige Red Bull Salzburg-Profi nicht schlau. "Ich habe Tests gemacht und weiß nicht, was mit mir los ist. Es ist schwierig für mich, Antworten zu geben. Esse ich die richtige Sachen? Was muss ich ändern?", sinniert Mané über seine Unterform in der laufenden Spielzeit, der bisher in 170 Pflichtspielen für Liverpool ganze 81 Tore erzielen konnte.

Auch diverse Tests hätten für den Liverpool-Kicker keine Klarheit gebracht, der aber nicht den Kopf in den Sand stecken möchte und weiterarbeiten will, um seine Topform aus vergangenen Zeiten wiederzurückzubekommen: "Ich muss einsehen, dass das Leben Aufs und Abs hat. Ich werde weiterhin hart arbeiten, so dass diese Situation so schnell wie möglich vorbeigeht."

red