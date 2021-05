"Absoluter Traum!" - Familienzusammenführung beim BVB?

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Jude Bellingham ist eine feste Größe beim BVB geworden

Jude Bellingham hat bei Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund eine herausragende erste Profi-Saison in Deutschland hingelegt. Im Alter von gerade einmal 17 Jahren entwickelte er sich beim BVB zu einer festen Größe, stand 2020/2021 in 45 Pflichtspielen auf dem Rasen. Zuletzt kamen in Dortmund Spekulationen auf, dass sich der Ruhrgebiets-Klub mit einem weiteren Bellingham beschäftigt.

Nach übereinstimmenden "Sky"-Berichten aus England und Deutschland hat der BVB nämlich Jude Bellinghams jüngeren Bruder Jobe auf dem Zettel. Der 15-Jährige wird derzeit ebenso wie einst Jude bei Birmingham City ausgebildet und läuft dort für die U17 auf.

BVB-Star Jude Bellingham machte bei "Sky" keinen Hehl daraus, wie sehr er sich eine Familienzusammenführung im schwarz-gelben Trikot wünschen würde: "Das wäre mein absoluter Traum. Aber es liegt an ihm, ich hoffe er entwickelt sich weiter als Junge und auch als Spieler."

Eines steht für den älteren Bruder in diesem Zusammenhang schon einmal fest: "Ich will ihm keinen Druck machen. Aber er wird definitiv nicht für Schalke spielen."

Auch Dortmunds Noch-Cheftrainer Edin Terzic äußerte sich am Sonntag im Rahmen der Partie beim 1. FSV Mainz 05 zur Personalie: "Wir hätten da nichts gegen. Man muss nur sehen, ob es der richtige Schritt zur richtigen Zeit ist."

Jude Bellingham hat es seinem jüngeren Bruder zumindest vorgemacht, wie man sich als hochveranlagter Teenager schnellstens in einem neuen, fremden Umfeld zurechtfindet. Das Mittelfeld-Juwel hat sich in Dortmund direkt eingefunden und schon in der Anfangsphase der Saison seine ersten Partien von Beginn an bestritten.

In der Bundesliga bringen es nur vier Teamkollegen um die Routiniers Mats Hummels und Marco Reus auf noch mehr Einsätze als Bellingham, der beim BVB einen laufenden Vertrag bis 2023 hat.