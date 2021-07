Schon wieder! Bayern-Fans verwundern mit Gesängen

via www.imago-images.de

Der FC Bayern verlor den Test gegen Gladbach mit 0:2

Am Mittwochabend zeigte der FC Bayern München noch immer arg ersatzgeschwächt beim 0:2 im Test gegen Borussia Mönchengladbach eine ernüchternde Vorstellung und kassierte im dritten Vorbereitungsspiel seine zweite Niederlage. Rund 6.000 Zuschauer wohnten der Partie in der Münchner Allianz Arena bei, von denen einige zum wiederholten Male mit merkwürdigen Fangesängen auffielen.

Schon beim letzten Test am zurückliegenden Samstag gegen Ajax Amsterdam hatte ein Teil der Münchner Anhänger für Aufsehen gesorgt, nachdem er den neuen Cheftrainer Julian Nagelsmann wegen seiner Vergangenheit beim Stadtrivalen 1860 München übel beschimpft hatte.

Gegen Gladbach waren nun erneut Gesänge zu hören, die zumindest etwas kurios anmuteten. Beleidigt wurde dieses Mal zwar niemand, aber etwas Verwunderung dürften die rund 30 FCB-Fans dennoch geschürt haben, als sie kurz vor Schluss der Partie gegen die Fohlenelf forderten: "Ulle für Deutschland!"

Gemeint war Ersatzkeeper Sven Ulreich, der in diesem Sommer vom Hamburger SV an die Säbener Straße zurückgekehrt war, in der Begegnung gegen Gladbach aber gar nicht auf dem Rasen stand. Einen faden Beigeschmack bekam die Fan-Forderung kurz vor Spielende, da der Gesang unmittelbar nach einem Fehlgriff von Keeper Nummer drei, Ron-Thorben Hoffmann, angestimmt wurde. Manuel-Neuer-Vertreter Sven Ulreich nahm den klar vernehmbaren Fan-Ruf weitestgehend reaktionslos zur Kenntnis.

Bayern-Fans singen: "Und ihr wollt Deutscher Meister sein?"

Kurz nach der Forderung der Ulreich-Rückkehr zur deutschen Nationalmannschaft war außerdem zu hören: "Mit Sven Ulreich, wär‘ das nie passiert!" Wie dieser Gesang der eigenen Anhänger bei Nachwuchskeeper Hoffmann ankamen, der zu diesem Zeitpunkt immer noch zwischen den Pfosten stand, ist nicht überliefert.

Es war bei weitem nicht der einzige Fan-Gesang, der beim Großteil der übrigen Zuschauer im Stadion für Verwunderung sorgte. Als sich in der zweiten Halbzeit die Testspiel-Pleite gegen die Borussia aus Mönchengladbach abzeichnete, stimmte die besagte Fan-Gruppe an: "Und ihr wollt Deutscher Meister sein?"

Derzeit scheint es, als müssten die Klubverantwortlichen des FC Bayern allmählich aufpassen, keine Schwierigkeiten mit Teilen der eigenen Anhängerschaft zu bekommen.