Bozdogan auf Schalke vor dem Aus? Schröder klärt auf

Can Bozdogan kam bisher beim FC Schalke nicht zum Einsatz

Can Bozdogan spielte unter Dimitrios Grammozis bisher keine Rolle in der Zweitliga-Saison beim FC Schalke 04. Beim Auftakt gegen den Hamburger SV (1:3) stand er nicht einmal im Kader, gegen Holstein Kiel (3:0) nahm er immerhin auf der S04-Bank Platz.

Ergreift der Youngster, der in der desolaten Abstiegssaison der Gelsenkirchener immerhin 14 Ligaeinsätze hatte, noch die Schalke-Flucht, um nicht komplett auf der Ersatzbank zu versauern?

Am Dienstag hat sich Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder in der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" zu der Personalie geäußert. Zwar ist sich der S04-Manager sicher, dass Bozdogan "weiter hart an sich arbeiten wird". In diesem Sommer scheint das allerdings nicht zu reichen, um seinen Cheftrainer Grammozis noch von sich zu überzeugen.

Der offensive Mittelfeldmann könnte sich also tatsächlich noch in Richtung eines anderen Klubs verändern, obwohl er erst vor knapp einem Jahr einen Profivertrag bis 2024 bei den Königsblauen unterschrieben hat.

Plant der FC Schalke schon ohne Bozdogan?

Sportdirektor Schröder klärte über die Pläne mit dem gebürtigen Kölner, der vor zwei Jahren in die Schalker U19-Mannschaft wechselte, auf: "Er muss zusammen mit uns auch einschätzen: Wie hoch ist die Spielchance? Wenn es Möglichkeiten gibt, dass andere Vereine ihn interessant finden, wird es Gespräche geben."

Wohin es den 20-Jährigen dabei genau ziehen könnte, steht noch völlig in den Sternen. Klar ist, dass sich der Mittelfeldmann eines Tages endgültig bei den Schalker Profis festspielen und durchsetzen will.

Seit seinem Bundesliga-Debüt für den FC Schalke am 14. Juni 2020 gegen Bayer Leverkusen (1:1) hat Bozdogan bisher 17 Ligaspiele für die Knappen bestritten. Er durchlief in den letzten Jahren alle deutschen U-Nationalmannschaften und galt noch bis vor Kurzem als eines der möglichen Zukunftsgesichter bei S04.