Silva über Bayern-Jagd und Eintracht-Verbleib

Gabor Krieg via www.imago-images.de

André Silva will den FC Bayern überflügeln und hätte auch bei Eintracht Frankfurt bleiben können

RB Leipzig und sein neuer Angreifer André Silva gehen zur kommenden Saison die Mission an, den großen Rückstand auf den FC Bayern so weit es geht zu verringern und dem deutschen Serienmeister gefährlich zu werden. Möglicherweise, so erweckt es den Anschein, wäre Silva aber heute noch bei Eintracht Frankfurt, hätten sich die Adlerträger für die Champions League qualifiziert.

Mit dem Empfehlungsschreiben von 28 Toren in der Bundesliga wechselte André Silva von Frankfurt nach Leipzig. Er müsse für die Sachsen ein guter Deal gewesen sein, sagte Silva im Interview mit der "Sport Bild": "Wenn ein Klub so sehr an dich glaubt, dass er so viel Geld zahlt, dann ist es ein großer Transfer." Als Schnäppchen wolle er sich angesichts der 23 Millionen Euro Ablöse allerdings nicht verstehen.

"FC Bayern ist der FC Bayern"

Die Leipziger Zielsetzung in der neuen Saison ist klar: Mit Silva an vorderster Front soll der Rückstand auf den FC Bayern verkürzt werden – stolze 13 Punkte waren es 2020/2021 in der Endabrechnung. "Bayern ist Bayern", weiß der Portugiese um die enorme Stärke des deutschen Rekordmeisters. "Aber wenn wir es schaffen, unser Feuer zu entfachen und an unser Limit kommen, dann haben wir eine Chance. Ich denke, wir stehen am Anfang einer aufregenden Geschichte."

Erst mal verarbeiten mussten sie den Silva-Transfer in Frankfurt. Dort hätte der 25-Jährige mit der SGE beinahe das Wunder vollbracht und sich für die Champions League qualifiziert. Wäre es mit seinem Ex-Klub in die Königsklasse gegangen, würde Silva wahrscheinlich noch für die Eintracht spielen.

Verbleib bei Eintracht Frankfurt wäre möglich gewesen

Der Nations-League-Sieger von 2019 sagt zwar, dass bezüglich eines möglichen Eintracht-Verbleibs alles hypothetisch sei. "Aber klar ist auch: In der Champions League zu spielen war ein wichtiger Grund bei meiner Vereinswahl", fügte Silva an.

RB Leipzig schrieb mit dem Einzug ins Halbfinale der Champions League 2019/2020 ein wahres Fußballmärchen. Hinzu kam in der letzten Spielzeit die zweite Bundesliga-Vizemeisterschaft der Vereinsgeschichte.

Laut Silva fehle nur noch ein Platz zum Titel und angesichts der Finalteilnahme im DFB-Pokal nur ein Sieg für den Cup. "Also stehen die Chancen auf etwas Zählbares nicht ganz so schlecht", so der neue Goalgetter.