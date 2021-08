Kehl attestiert Akanji "großen Schritt nach vorn"

Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Manuel Ajanji hat beim BVB noch einiges vor

Es gab da Zeiten da hatte es Manuel Akanji bei Borussia Dortmund schwer. Nicht immer war der Schweizer, der im Sommer 2018 vom FC Basel zum BVB wechselte, unumstritten. Doch in letzter Zeit wurde Akanji mehr und mehr zum Stabilisator. Und das ist auch dem angehenden Sportdirektor Sebastian Kehl aufgefallen.

Beim DFB-Pokal-Sieg des BVB gegen Wehen Wiesbaden (3:0) machte Manuel Akanji dort weiter, wo er in der letzten Saison in Dortmund aufgehört hatte: Verlässlich räumte er die Angriffe des Drittligisten ab, seriös verteidigte er in der Zentrale. Das gefiel auch Sebastian Kiel.

"Manu hat einen großen Schritt nach vorne gemacht, sowohl auf wie außerhalb des Platzes", lobte der Chef der Lizenzspielerabteilung den BVB-Abwehrspieler im "kicker" und fügte an: "Wir sind sehr zufrieden mit seiner Entwicklung im vergangenen Jahr."

Auch bei der EM zeigte sich Akanji von seiner besten Seite, stand in allen Partien der Eidgenossen über die volle Distanz auf dem Feld.

BVB-Star angetan von Akanji: "Brutal souverän"

"Seine Passquote und sein Zweikampfverhalten waren in der vergangenen Saison bereits herausragend gut", sagte Kehl. "Mein Eindruck ist, dass er durch seine starke EURO noch einmal an Stärke und Stabilität hinzugewonnen hat. Das tut ihm und uns sehr gut", freute sich der 41-Jährige.

Im Auftaktspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstagabend (18:30 Uhr) wird Akanji die Rolle des Abwehrchefs zukommen, denn Routinier Mats Hummels laboriert an Knieproblemen. Dass der Schweizer diese mit Bravour ausführen wird, daran zweifelt beim BVB derzeit keiner. "Manu wird für uns in dieser Saison sehr wichtig sein", sagte Kehl passend dazu.

Neben Kehl war auch Dortmunds Neuzugang Gregor Kobel von Akanjis Leistung im Pokal angetan. Der Schweizer Landsmann sagte über den EM-Fahrer: "90 Minuten aus der kalten Hose – Respekt! Manu war brutal souverän."