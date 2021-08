BVB II neuer Tabellenführer in 3. Liga

Joachim Hahne via www.imago-images.de

Der BVB II feierte in Freiburg seinen zweiten Sieg im dritten Spiel

Aufsteiger Borussia Dortmund II sorgt in der 3. Liga weiter für Furore. Der BVB setzte sich im Duell der Liga-Neulinge beim SC Freiburg II in einem munteren Spiel mit 5:2 (3:2) durch und grüßt mindestens bis Samstagnachmittag von der Tabellenspitze.

Die Dortmunder gerieten zwar nach zwölf Minuten nach einem Treffer von Freiburgs Kevin Schade zunächst ins Hintertreffen, drehten dann aber noch vor dem Seitenwechsel mächtig auf.

Innerhalb von acht Minuten traf die U23 des BVB gleich drei Mal und stellte die Weichen im Schwarzwald-Stadion schon im ersten Durchgang auf Sieg. Marco Pasalic in der 14., Timo Bornemann in der 16. sowie Richmond Tachie in der 22. Minute stellten auf das zwischenzeitliche 3:1 für ihre Farben.

Nach dem 2:3-Anschlusstreffer durch Schade noch vor dem Seitenwechsel war die Partie zunächst noch einmal umkämpft. Marco Pasalic stellte mit seinem zweiten Treffer des Tages in der 59. Minute aber endgültig die Weichen auf den zweiten Saisonsieg der Dortmunder Borussia.

Für den gebürtigen Karlsruher war es im dritten Saisoneinsatz bereits das dritte Tor.

BVB II setzt sich in der Spitzengruppe der 3. Liga fest

Mit einem sehenswert herausgespielten Treffer in der Nachspielzeit sorgte Cebrails Makreckis für die endgültige Entscheidung zugunsten der Westfalen.

Während die sich Dortmunder von Cheftrainer Enrico Maaßen vorerst in der Spitzengruppe der 3. Liga festsetzen, warten die Breisgauer weiterhin auf ihren ersten Sieg in der neuen Spielklasse.

Freiburg II hatte zuvor gegen den SV Wehen Wiesbaden sowie den 1. FC Magdeburg zuvor jeweils torlos 0:0 gespielt.

Die U23 des BVB will am kommenden Wochenende dann auch den ersten Heimsieg in der neuen Saison einfahren. Zu Hause im Stadion Rote Erde setze es im bislang einzigen Heimspiel der jungen Saison ein 1:1-Unentschieden gegen den SV Waldhof Mannheim.