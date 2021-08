Kehrtwende! Bekommt Werder doch seinen Wunschspieler?

via www.imago-images.de

Georgios Giakoumakis steht im Fokus von Werder Bremen

Seit Tagen halten sich hartnäckige Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Georgios Giakoumakis zu Werder Bremen. Nachdem es zuletzt danach aussah, als wenn die Hanseaten beim Angreifer leer ausgehen, bahnt sich nun eine Kehrtwende an.

Wie "Bild" berichtet, hat sich Giakoumakis für Werder Bremen entschieden. Demnach haben sich die Norddeutschen gegen Celtic Glasgow und gegen Klubs aus Katar durchgesetzt.

Allerdings muss der 26-Jährige beim Gehalt wohl Abstriche machen. So soll Giakoumakis weniger als 700.000 Euro kassieren. Die Verhandlungen zwischen Werder Bremen und VVV-Venlo dauern derweil noch an. So soll sich der Zweitligist gute Chancen auf eine Einigung ausrechnen.

Jedoch ist unklar, ob Werder Bremen den Griechen überhaupt noch verpflichten möchte. Laut "Bild" haben die Grün-Weißen noch "ein weiteres, mindestens ebenso heißes, Transfer-Eisen im Feuer". Demzufolge ist es gut möglich, dass letztlich "Mr.X" an die Weser wechselt.

Was läuft zwischen Giakoumakis und Werder Bremen?

Zuletzt hatte der englische Transfer-Reporter Duncan Castles noch berichtet, dass sich Giakoumakis für Celtic Glasgow entschieden habe. So hätten die Schotten Venlo eine höhere Ablösesumme angeboten, hieß es.

Werder-Geschäftsführer Frank Baumann äußerte sich unlängst über die Gerüchte um einen angeblich geplatzten Giakoumakis-Deal.

"Wir können andere Vereine nicht mit Geld übertrumpfen", sagte Baumann dem "kicker": "Wir müssen mit anderen Dingen punkten", sagte der SVW-Funktionär weiter.

Vor einigen Tagen erklärte Giakoumakis Berater, die Bremer dürfen sich weiterhin Hoffnungen auf seinen Klienten machen. "Werder hat noch alle Chancen, wir werden uns in Kürze entscheiden", wurde er am Donnerstag in der "Bild" zitiert. Glaubt man den jüngsten Meldungen, ist Werder Bremen nun aber wieder voll im Geschäft.