Wegen Harit: Schalke-Abschied von Hoppe rückt näher

Matthew Hoppe könnte den FC Schalke in Kürze verlassen

Am Dienstag schließt das Transferfenster, entsprechend wenig Zeit bleibt dem FC Schalke 04 noch, um den Kader-Umbau nach dem Bundesliga-Abstieg zu Ende zu bringen. Zum Zünglein an der Waage wird dabei womöglich Matthew Hoppe, der im Falle eines Verkaufs eine üppige Millionensumme in die leeren Klubkassen spülen könnte.

Nach "Bild"-Informationen ist der US-Amerikaner bei den Königsblauen weiter ein heißer Wechselkandidat. Schon länger ist bekannt, dass der Shootingstar der Vorsaison vor allem in der englischen Premier League begehrt ist. Angeblich macht dort nun Aufsteiger FC Brentford Ernst. Auch ein Holland-Trio bietet mit.

Rund acht Millionen Euro soll der FC Schalke als Ablöse für Hoppe, dessen Arbeitspapier noch bis 2023 gültig ist, aufrufen. Viel Geld für die klammen Knappen, die ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit bei der DFL bis zum 15. September unter Beweis stellen müssen - andernfalls droht ein Sechs-Punkte-Abzug.

Bislang galt Amine Harit als wahrscheinlichste Einnahmequelle, der Marokkaner steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge aber vor einem Leih-Wechsel zu Olympique Marseille. Umso wichtiger wären frische Millionen aus einem Hoppe-Transfer.

FC Schalke mit möglichem Hoppe-Verkauf "sehr offen umgegangen"

Unter der Woche hatte S04 einen Abschied des 20 Jahre alten Stürmers bereits als "denkbares Szenario" bezeichnet. "Damit sind wir von Beginn an sehr offen umgegangen", betonte Sportdirektor Rouven Schröder. Allerdings habe sich Hoppe "bei den Trainingseinheiten in dieser Woche hervorragend präsentiert."

In der vergangenen Saison hatte der Youngster auf Schalke seinen Profi-Durchbruch geschafft. Sechs Treffer sammelte der 1,91 Meter große Offensivmann in seinen ersten 22 Bundesliga-Spielen.

Im Sommer betrieb Hoppe beim Gold Cup mit der US-Nationalmannschaft zusätzlich Eigenwerbung.