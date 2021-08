LASK verleiht Abwehrprofi Andrade nach Bielefeld

APA

Andres Andrade (l.) spielt künftig in Deutschland

Bundesligist LASK lässt Innenverteidiger Andres Andrade leihweise zum deutschen Erstligist Arminia Bielefeld ziehen. Wie die Linzer am Dienstag bekanntgaben, besitzt die Arminia auch eine Kaufoption für den 22-Jährigen aus Panama.

>> Die Vereinsstatistik von Andres Andrade in der weltfussball-Datenbank

Damit könnte der LASK am letzten Tag der Transferzeit noch einmal tätig werden, in den Medien wurde bereits Hartbergs Felix Luckeneder als Nachfolgekandidat genannt. Andrade wechselte im Sommer 2018 aus Mexiko in die Stahlstadt und kam zunächst für Kooperationsverein FC Juniors OÖ zum Einsatz, ehe er in der Saison 2019/20 auch seine ersten Einsätze für das Profiteam des LASK absolvierte.

Im Sommer 2020 wechselte der 22-jährige Abwehrspieler dann fix zum Bundesligateam der Linzer und absolvierte rund 43 Pflichtspiele für die Mannschaft von Dominik Thalhammer. In der aktuellen Saison stand er in vier Pflichtspielen auf dem Platz, nun zieht es ihn nach Deutschland zu Arminia Bielefeld.

apa/red